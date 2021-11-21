صلاح ومحرز أبرزهم.. تعرف على أهم النجوم الغائبين عن "كأس العرب"

تشهد بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021، المقرر انطلاقها نهاية شهر نوفمبر الجاري، غياب العديد من النجوم أبرزهم محمد صلاح قائد منتخب مصر ورياض محرز نجم منتخب الجزائر، لعدم إدارج البطولة في الأجندة الدولية.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويستعرض “صدى البلد” أبرز النجوم الغائبين عن بطولة كأس العرب 2021

منتخب مصر

يفقد منتخب مصر الخماسي المحترف ( محمد صلاح - محمد النني - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد حجازي).

كما استبعد كيروش، طارق حامد لاعب الزمالك والملقب بـ “قلب الأسد” لأسباب فنية، وثنائي بيراميدز عبد الله السعيد وأحمد فتحي بسبب مشاركتهما مع بيراميدز في الكونفدرالية.

منتخب السعودية بالكامل

يغيب نجوم الصف الأول بـ الكامل عن منتخب السعودية في بطولة كأس العرب، حيث قرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر المشاركة بمنتخب الشباب.

كما سيغيب عن قيادة المنتخب السعودي في البطولة، وسيتولى مساعده لوران بونادري المهمة بدلا منه.

منتخب الجزائر

يفقد منتخب الجزائر، رياض محرز لاعب فريق مانشسترسيتي، وآدم وناس لاعب نابولي، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان، وسعيد بن لاعب بن رحمة لاعب وست هام، وسفيان فيجولي لاعب جالاتا سراي.

منتخب المغرب

المنتخب المغربي يفقد حكيم زياش لاعب تشيلسي، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وثلاثي إشبيلية منير الحدادي ويوسف النصيري وياسين بونو.

منتخب تونس

يغيب عن منتخب تونس، وهبي الخزري لاعب سانت إيتيان، وديلان برون لاعب ميتر.

ثنائي منتخب العراق

يفقد أسود الرافدين مهند علي لاعب أريس سالونيكا اليوناني، وعلي عدنان لاعب فايلة الدنماركي.