وزيرة الثقافة تعلن مد فترة الحجز للمشاركة بمعرض الكتاب

لمشاركة أكبر عدد من الناشرين..

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مد فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، حتى 25 نوڤمبر الجاري.

قالت إيناس عبد الدايم، إن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الإدارية العليا للمعرض، لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناشرين للمشاركة، وذلك ضمن خطوات دعم صناعة الكناب والنشر، مؤكدة موافقة اللجنة على مقترح منح جائزة لأفضل ناشر عربي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتحل عليه اليونان ضيف شرف.