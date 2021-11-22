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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 22- 11- 2021

سعر الدرهم الاماراتى
سعر الدرهم الاماراتى فى البنوك اليوم

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين  فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين  فى بنوك (بلوم، عودة، المشرق،البنك المصرى الخليجى، كريدى اجريكول ، الإسكندرية، فيصل الإسلامي ، HSBC ، المصري للتنمية الصادرات ، الأهلي، مصر، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي ، الإمارات دبي الوطني)نحو 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين  فى بنوك (قطر الوطني، قناة السويس) 4.25 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين  فى بنوك( أبوظبي الأول، ابوظبي التجاري) 4.24 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين  فى بنك الكويت الوطني 4.22 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.21 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين  فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين  فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك مصر والأهلى ومصرف ابوظبي الإسلامي و كريدى اجريكول و الإسكندرية أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 4.26جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

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