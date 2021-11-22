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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عين شمس يشكون من وجود موقف عشوائي اول محور عزيز المصري

صدى البلد

ارسل القارئ شريف محمد حامد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود موقف ميكروباص عشوائى.


وقال حامد في شكواه نعاني نحن سكان محور عزيز المصري بعين شمس من وجود موقف ميكروباص عشوائى علي اول المحور بعد التطوير وتكلفة الملايين حيث اننا نعاني من الضوضاء الناتجة عن الزحمة الناتجة عن قفل الميكروباصات الطريق.

وتابع  نعاني أيضا من وجود الباعة الجائلين بجوار الموقف وطول الوقت تحدث مشاجرات بينهم ويرتفع السباب والالفاظ البذيئه من سائقي الميكروباصات والتبول في الشارع  والمنظر الحضاري السيئ الذي لا يناسب اطفالنا و زوجاتنا.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية عودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الباعة الجائلين بين الناس حملة كارثة عين شمس موقف عشوائي

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