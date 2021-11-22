سكان عين شمس يشكون من وجود موقف عشوائي اول محور عزيز المصري

ارسل القارئ شريف محمد حامد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود موقف ميكروباص عشوائى.



وقال حامد في شكواه نعاني نحن سكان محور عزيز المصري بعين شمس من وجود موقف ميكروباص عشوائى علي اول المحور بعد التطوير وتكلفة الملايين حيث اننا نعاني من الضوضاء الناتجة عن الزحمة الناتجة عن قفل الميكروباصات الطريق.

وتابع نعاني أيضا من وجود الباعة الجائلين بجوار الموقف وطول الوقت تحدث مشاجرات بينهم ويرتفع السباب والالفاظ البذيئه من سائقي الميكروباصات والتبول في الشارع والمنظر الحضاري السيئ الذي لا يناسب اطفالنا و زوجاتنا.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية عودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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