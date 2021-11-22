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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سمير كمونة: الأهلي أفضل فريق في الدوري.. وحزين على الإسماعيلي

الاهلي
الاهلي

يرى سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو أفضل فريق في الدوري هذا الموسم، ويليه الاتحاد السكندري.


وقال كمون في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "الأهلي أفضل فريق في الدوري المصري هذا الموسم، والصفقات الجديدة أضافت للدوري، وجعلته أكثر تميزًا فنيًا وأتمنى استمرار الإعارة حتى نهايته".


وتابع: "الاتحاد السكندري فريق جيد جدًا أيضًا، وحسام حسن مدرب رائع ويقوم بعمل حالة رائعة في المنتخب المصري، لعبت في الاتحاد السكندري لمدة موسم وكانت من أفضل أيام حياتي".


وأضاف: "حزين على الإسماعيلي للغاية، لأنني مشجع لهم بعد الأهلي والمقاولون، ولا أعلم لماذا تعاقدوا مع مدرب أجنبي، واستمرار طلعت يوسف كان الأفضل لهم، وإيهاب جلال خير مثال ما فعله الموسم الماضي، لأن المدرب الأجنبي لن يشعر بما يشعر به جمهور الإسماعيلي".


وقال: "أفشة أفضل لاعب في الدوري وأفضل حارس مرمى هو الشناوي، والمهاجم الأفضل بالنسبة لي مروان حمدي واحمد سيد زيزو، ولاعب الوسط الأفضل أليو ديانج".

سمير كمونة الأهلى منتخب مص الاتحاد السكندري الدوري المصري

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