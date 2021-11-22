بعد قصة حب .. كيف خطف الموت سهير البابلي و أحمد خليل في أيام؟

لم تمر أيام قليلة على وفاة الفنان أحمد خليل، طليق الفنانة سهير البابلي، حتى لحقت به هي الأخرى، وكأن الموت يجمع الأحباء بشكل قدري.

قال الفنان أحمد خليل، في أحد اللقاءات التلفزيونية ان سهير البابلي كان لها رهبتها وهيبتها وكانت فنانة ملتزمة جداً، وبعد وقت قصير من التعاون بينهما قررا الزواج، ولكن الزواج لم يستمر طويلا وذلك بسبب ان وجودهما في حياة بعضهما البعض عطلهما عن العمل.

وأكد الراحل أحمد خليل، أن الانفصال تم في هدوء شديد وبالتفاهم وأن علاقتهما مازالت مستمرة بشكل حضاري بعد الانفصال.

توفي الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل إلا أنا.

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا أنا ”.

كشف مصدر من فريق عمل حكاية “حكايتي مع الزمان” التي تعد واحدة من حكايات مسلسل “ إلا أنا”، ويتم عرضها حالياً، عن مصير المشاهد المتبقية للفنان أحمد خليل بعد إصابته بكورونا.



وأكد المصدر أن الفنان أحمد خليل كان قد انتهى من كل مشاهده في العمل باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر أن يقوم بتصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا سوف تؤدى إلى حذف هذا المشهد، خاصة وأن العمل سوف يعرض الخمس حلقات المتبقية منه خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ولن يكون الفنان أحمد خليل قد استكمل علاجه.

وتابع المصدر، أن المشهد المتبقي للفنان أحمد خليل لا يؤثر على الأحداث حيث إنه كان عبارة عن صعوده من السلم إلى باب الشقة ومن الممكن الاستغناء عنه دون أن يؤثر على الأحداث.

بينما توفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفت واحتجازها بالرعاية المركزة.

وأثار خبر وفاة الفنانة سهير البابلي، حزن الملايين من جمهورها الذين عشقوا فنها الراقي والكوميديا الساخرة التي قدمتها على مدار 52 عاما، ولا تزال افيهاتها المميزة مستمرة حتى الآن.

كانت أعمال سهير البابلي راقية مبهجة خاصة المسرحيات التي أسعدت جمهورها على مدار سنوات، وأهمها مدرسة المشاغبين، وريا وسكينة، اللتان تحققان مشاهدات عالية خلال عرضهما بعد مرور سنوات.

كانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق، وعلي الرغم من عدم قدرتها على النطق إلا أنها قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادتين أكثر من مرة، وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها.