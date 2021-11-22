خبيرة طبية أمريكية تحذر من اتجاه الولايات المتحدة نحو موجة مقبلة من جائحة كورونا

حذرت خبيرة طبية أمريكية من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) تقفز على مستوى الولايات المتحدة، مع قرب ثاني موسم إجازات خلال الجائحة، واستعداد العائلات للتجمع في عيد الشكر الذي يوافق هذا العام يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري.



وأشارت الدكتورة آمبر ديسوزا خبيرة الأوبئة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة إلى أن من دواعي القلق أن معدل انتشار العدوى مرتفع بالفعل، مع توجه البلاد نحو موسم الإجازات.



وعبَّرت ديسوزا عن اعتقادها أن الولايات المتحدة تمضي في طريقها نحو الموجة المقبلة من الجائحة، رغم أن الولايات المتحدة تبدو في وضع أفضل من نفس الفترة من العام الماضي، حين وصل عدد الإصابات اليومية إلى 160 ألف إصابة.



وبلغ متوسط حجم الإصابات الجديدة على مستوى الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية نحو 95 ألف حالة، بزيادة 33% عن الأسبوعين السابقين، وفقا لبيانات جمعتها صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية.



ويشير الخبراء إلى أنه رغم وجود 200 مليون شخص تلقوا اللقاح الكامل في الولايات المتحدة ضد كورونا، لكن هناك ملايين آخرين غير مطعمين، والحالات تتزايد، بما دعا الخبراء إلى مناشدة الأمريكيين -وخصوصا غير المحصنين أو المحصنين جزئيا والمعرضين لمخاطر صحية- أن يكونوا على حذر حين يتجمعون مع آخرين في موسم الإجازات.

