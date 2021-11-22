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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المرور الدولي: شبكة الطرق المصرية الجديدة ساهمت في انخفاض معدلات الحوادث

صدى البلد

قال الدكتور عماد عبد المقصود استشاري الطرق والمرور الدولي، إن شبكة الطرق الجديدة ساهمت بشكل كبير انخفاض معدلات الحوادث على الطرق، موضحًا " نسبة القتلى و الجرحي على الطرق انخفضت 50%".

 

وأضاف استشاري الطرق و المرور الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، و أسماء يوسف، أن هناك خدمات كثيرة على الطرق، وكل 25 كيلو هناك وحدة إسعاف، وبذلك يكون هناك نقل بشكل سريع لـ المصابين.

 

ولفت إلى أن الطرق المصرية أصبحت تشبه المواصفات العالمية، وأن مصر نجحت فى تحقيق أهداف المشروع القومي للطرق.

 

وأشار إلى أن الإضاءة على الطرق أصبحت  مناسبة لـ الشبورة و التغيرات الجوية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل افتتاح الطرق يطمئن عليه، ويكون على الطريق جميع الخدمات.

 

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