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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة إصابة ميرفت أمين بكورونا بعد تعاونها مع أحمد خليل فى "حكايتى مع الزمان"

أحمد خليل وميرفت
أحمد خليل وميرفت أمين

ترددت خلال الساعات الماضية شائعات تفيد بإصابة الفنانة ميرفت أمين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب مخالطتها  للفنان أحمد خليل خلال تصوير حكاية  “ حكايتى مع الزمان ”، والتى عرضت ضمن أحداث مسلسل “إلا أنا ” . 

وعلم صدى البلد ان تلك الشائعات ليست حقيقة وأن الفنانة ميرفت أمين بخير ولا صحة لإصابتها بفيروس كورونا بسبب تواجدها مع الفنان أحمد خليل أثناء التصوير.

مسلسل حكايتي مع الزمان 
 

حكاية حكايتي مع الزمان يشارك في بطولته بجانب ميرفت امين عدد من الفنانين أبرزهم أحمد خليل وأشرف زكى ومن تأليف أمين جمال.

ويعد هذا العمل الأول للفنانة ميرفت أمين ، التى عاشت حالة من الحزن بعد فقدان صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز ، حيث كانت قد اعتذرت عن العمل ، إلا أن الجهة المنتجة تمسكت بوجودها ، وأجلت تصوير الحكاية إلى أن تتجاوز أحزانها.

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جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين كانت من أولي المتعاقدات علي تقديم حكاية ضمن أحداث مسلسل إلا أنا ، ولكن وفاة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أدت إلي تأجيل التصوير نظرا إلي حالة الحزن التي تعيشها ، وعدم قدرتها علي التصوير خلال الفترة الماضية، إلا أن صناع العمل تمسكوا بتواجدها وقرروا تأجيل تصوير الحكاية الدرامية التي ستلعب بطولتها .

آخر أعمال ميرفت أمين :


وكان آخر اعمال الفنانة ميرفت أمين ، في الدراما التليفزيونية هو مسلسل بالحجم العائلي والتى شاركت في بطولته الفنان يحيى الفخراني، وأحمد مجدى وركين سعد ويسرا اللوزي ، ومن إخراج هالة خليل .

كما شاركت ميرفت أمين في بطولة مسلسل قيد عائلي ، والذى عرض منذ ما يزيد عن عامين ، وشاركت في بطولته كل من بوسي وصلاح عبد الله والفنان الراحل عزت العلايلي بالإضافة علي ميرنا وليد وسيمون ومهند حسني ومحمد رياض وميرهان حسين ، والعمل ينتمي إلي المسلسلات الطويلة، حيث بلغت عدد حلقاته ما يقرب 60 حلقه وتم عرضه خارج

ميرفت أمين احمد خليل فيروس كورونا المستجد حكايتي مع الزمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

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