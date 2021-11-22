من الجيم.. خالد سليم يستعرض عضلاته عبر انستجرام

نشر الفنان خالد سليم، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام”.

و ظهر خالد سليم في الصورة من الجيم و هو يستعرض عضلاته مما اثار اعجاب متابعيه.



ويشارك خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ، نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل