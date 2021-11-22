عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الجيم.. خالد سليم يستعرض عضلاته عبر انستجرام

خالد سليم
خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم، صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام”. 

 

و ظهر خالد سليم في الصورة من الجيم و هو يستعرض عضلاته مما اثار اعجاب متابعيه.


ويشارك خالد سليم حاليا في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

 

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة  خالد سليم ، نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل

خالد سليم النجوم الفن التواصل الاجتماعي سينما الجيم

موضوعات متعلقة

بإطلالة أنيقة.. رزان المغربي تتألق في أحدث ظهور لها

الشتاء يجعلني سعيدة.. شام الذهبي تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

افضل ممثلة كوميدية…هنا الزاهد تشارك متابعيها لحظات تكريمها

لذيذ يوسف الشريف.. عمرو وهبة يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

نوال الزغبي تشارك متابعيها لحظات تكريمها في مهرجان نجم العرب

بإطلالة ناعمة…سينتيا خليفة تتألق في أحدث ظهور لها من دبي

مع مدحت صالح.. نيرمين الفقي تشارك كواليس مسلسل أبو العروسة 3

حب جديد…إيمان العاصي تتغزل في قطتها عبر انستجرام

ترشيحاتنا

حكم توريث الإبن شقة إيجار قديم .. اعرف الرأي الشرعي

أوروبا تتحول إلي ساحة حرب وسط الاحتجاجات على قيود فيروس كورونا

سعودي ينصب على مكتب سفريات مصري بتأشيرات حج مزورة

مشروع رفيق المسن| وظيفة ملائكية تتقاضى عليها أجرا.. تفاصيل

بعد سرقة مليوني دولار.. عصابة الاحتيال الالكتروني بالسعودية في قبضة الشرطة.. تفاصيل

"بيصدروا عقار الكبتاجون خارج البلاد" .. كواليس القبض على أكبر عصابة تهريب مخدرات بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة هدية واتهام بالتعدي على حقوق ملحن وهانى شاكر‬.. عمر كمال يسيطر على التواصل الاجتماعي

الشمسية وأجمل ذكريات المطر.. اكتشف أصلها والفرق بين الشتوية والصيفية| نوستالجيا

غصة ألم في قلب أم.. لماذا كتبت فيروز اغنية وحيدة في حياتها ولمن وجهتها؟

بكيزة هانم.. 52عاما من الفن الراقي في حياة سهير البابلي وعلاقتها بالشعراوي

فيديو

تبدأ بالمكنسة وقاسم أخطرها.. الإسكندرية تتعرض لـ18 نوة في الشتاء

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

«استخدم صورتي في مسرحية أهلا رمضان».. مواطن يتهم محمد رمضان بتدمير مستقبله

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ