أوروبا تتحول إلي ساحة حرب وسط الاحتجاجات على قيود فيروس كورونا

قامت العديد من الحكومات الأوروبية بفرض قيود جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في محاولة للحد من الاصابات المتزايدة في جميع أنحاء القارة، حيث أبلغت بعض الدول مؤخرًا عن أرقام قياسية للحالات اليومية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، شهدت الدول الأوروبية، التي تعاني من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، يومًا ثالثًا من الاحتجاجات ضد عودة ظهور قيود فيروس كورونا، حيث تحولت العديد من أعمال الشغب إلى أعمال عنف ووقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

هولندا

أصبحت هولندا أول دولة في أوروبا الغربية تفرض إغلاقًا جزئيًا منذ صيف، يوم السبت، وسط ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، مع تسجيل 23000 إصابة جديدة في 18 نوفمبر. وكان لا بد من إصدار أمر طوارئ في وسط المدينة في انشيده وخرونينجن، في جنوب البلاد، حيث اندلعت الحرائق وقذف رجال الشرطة بالحجارة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد تم اعتقال 15 شخصًا في مدينة روزندال، حيث أشعل المتظاهرون النار في مدرسة ابتدائية. كما اضطرت الشرطة للتدخل في ليوفاردن وروزندال وتيلبورج، حيث ورد أنه تم القبض على عدد من الأشخاص في شمال ليمبورج.

وسيشهد الإغلاق، الذي من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، إغلاق المطاعم والحانات والمتاجر الأساسية بحلول الساعة 8 مساءً. ومتاجر التجزئة والخدمات غير الأساسية - بحلول الساعة 6 مساءً.

كما اقتصرت التجمعات الاجتماعية في المنازل على مجموعات من أربعة أفراد. وأثار حظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة غضب السكان المحليين.

بلجيكا

وفي العاصمة البلجيكية، بروكسل، خرج آلاف الأشخاص احتجاجًا على قرار منع الأشخاص غير المطعمين من دخول المطاعم والحانات، حيث أدى ارتفاع الحالات إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 13836 يوم الأحد وحده.

ومع فرض الحكومة سلسلة من القيود بما في ذلك أمر العمل من المنزل لمدة أربعة أيام على الأقل في الأسبوع ، قيل إن حوالي 35000 انتقلوا من المحطة الشمالية في بروكسل بعد ظهر يوم الأحد في مسيرة تحت شعار "معًا من أجل الحرية".

واشتبك بعض المتظاهرين مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من منطقة الاتحاد الأوروبي والحكومة بالعاصمة البلجيكية، حيث أشعلوا مشاعل وألقوا مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب، مما أجبر سلطات إنفاذ القانون على اللجوء إلى خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، مع بعض الاعتقالات.

وتتحدث التقارير عن اعتقال 42 شخصًا ؛ أفادت وسائل الإعلام المحلية أنه تم اعتقال اثنين في أعمال الشغب التي أسفرت عن إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة بجروح ونقلهم إلى المستشفى. ويقال إن أحد المشاركين في أعمال الشغب أصيب بعد انفجار شعلة في يديه.

النمسا

يُطلب من النمساويين الآن العمل من المنزل، مع إغلاق جميع المتاجر غير الضرورية.

واحتج عشرات الآلاف في العاصمة فيينا قبل الإغلاق، ورفعوا الأعلام الوطنية واللافتات التي كُتب عليها "الحرية"، فيما هتف المتظاهرون "مقاومة!"

بمقارنة الإغلاق الحالي وإجراءات التطعيم الإلزامية مع الحقبة النازية ، ارتدى بعض المتظاهرين النجمة اليهودية الصفراء كشارات ، مع خياطة الكلمات 'غير مُلقحين'.

وانتقد وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر الأحداث ووصفها بأنها "غير مقبولة".

إيطاليا

وفي إيطاليا، ظهر حشد قوامه 3000 شخص يحمل لافتات كتب عليها "أشخاص مثلنا لا يستسلموا أبدًا" في ميدان سيرك ماكسيموس بالعاصمة، والذي يعود تاريخه إلى العصر الروماني، للاحتجاج على شهادات فيروس كورونا المطلوبة في أماكن العمل والمطاعم ودور السينما، المسارح والأماكن الرياضية والصالات الرياضية والقطارات الطويلة أو الحافلات أو العبارات داخل الدولة.

سويسرا

في سويسرا، احتج 2000 شخص على استفتاء مقبل على قانون الحكومة المقترح لقيود فيروس كورونا، ووصفوه بأنه تمييزي، وفقًا لإذاعة SRF.

كرواتيا

تجمع الآلاف في العاصمة الكرواتية زغرب، حاملين الأعلام الوطنية والرموز الدينية، إلى جانب لافتات ضد التطعيم ضد فيروس كورونا وما وصفوه بـ قيود على حريات الناس.

الدنمارك

في الدنمارك، ورد أن أكثر من ألف شخص قد تجمعوا خارج البرلمان الدنماركي في كوبنهاجن للاحتجاج على إعادة إصدار بطاقة الصحة الوطنية.