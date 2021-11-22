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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3164 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة أمنية مكثفة بكفر الشيخ

العميد سامح العزب
العميد سامح العزب

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

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وأسفرت الحملات عن ضبط 3164 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم ،الحامول، بلطيم، دسوق" وتم ضبط  45 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 225 مخالفة دراجة نارية.

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وتمكنت الحملات من ضبط 96 مخالفة سير بدون تراخيص 49 بدون رخص قيادة و 47 بدون رخص تسيير، و117 انتظار خاطئ، و 1630 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، وغيرهم من المخالفات.

 

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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