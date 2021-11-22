ننشر تفاصيل حفل ختام الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا

كشفت فايزة هنداوي المستشار الإعلامي وعصو مجلس أمناء مؤسسة اولادنا، عن تفاصيل ختام الدورة الخامسة من ملتقي مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر.

تفاصيل حفل ختام ملتقى أولادنا

وسيقام حفل ختام ملتقى أولادنا في الرابعة مساء اليوم الإثنين، ويشهد الحفل الذي يقدمه الدكتور حسين زناتي، ويتم تقديم شهادات تكريم للمشاركين في الملتقي ، إضافة لتوزيع الجوائز، وسوف تشارك في تقديم شهادات التكريم الفلسطينية حنين ابو غوش، بينما تقوم لجان التحكيم بتقديم الجوائز ، وهي لجنة تحكيم جوائز السينما برئاسة عمر عبد العزيز، ولجنة تحكيم الاستعراض، والموسيقي برئاسة المخرج هشام عطوة،رئيس هيئة قصور الثقافة ولجنة تحكيم الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور أشرف رضا رئيس مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان ونائب رئيس مؤسسة اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة .

وبحضور كلا من سهير عبد القادر رئيس المؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء، اللواء أحمد حمدي، والفنانة رانيا فريد شوقي، ورانيا حمودة، و ريم حمودة، و ريم عبد المجيد، والمنتج محسن علم الدين ، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والموسيقار ، نبيل علي ماهر زيدان.

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي وتستمر فعالياته حتى الإثنين القادم الموافق ٢٢ نوفمبر الحالي، وتقام دورة هذا العام تحت شعار " سوا نرجع فرحتنا" ، وهي دورة استثنائية ، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما علي العلاقات المصرية الصينية.

ويهدف المهرجان إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول علي مستوى العالم الذي سيعمل علي تحقيق الدمج الدولي.

إضافة إلي استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد علي أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلي جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز علي أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف علي أهم ملامح بلدهم.