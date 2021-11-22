مذاق غني.. طريقة تحضير كرات السينابون بالخطوات

كرات السينابون من الحلويات المميزة واللذيذة التي يمكن تقديمها بطرق مختلفة، كما يمكن إضافة صوص الكراميل أو أي صوص مفضل لديك والاستمتاع بمذاقها الغني.

وإليك طريقة تحضير كرات السينابون

مقادير كرات السينابون

4 كوب دقيق

ربع كوب زيت

رشة ملح

50 جرام زبدة

2 بيضة

فانيلا

1 ملعقة كبيرة خميرة

ثلث كوب سكر

لبن

زيت للقلي

سكر وقرفة

حليب مكثف محلى للتقديم

طريقة تحضير كرات السينابون

* في عجان تضاف الزبدة والزيت مع البيض والسكر وتخفق ثم يضاف الدقيق مع الخميرة واللبن ويعجن الخليط حتى الحصول على قوام العجين .

* يترك العجين ليرتاح قليلا ويشكل على شكل كرات صغيرة .

* تقلى كرات العجين في زيت غزير .

* تقدم كرات السينابون في كاسات التقديم وتزين بالحليب المكثف المحلى أو بالسكر والقرفة وتقدم.