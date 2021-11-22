عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيدة لأطفالك.. طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل

بطاطس بالبشاميل
بطاطس بالبشاميل

البطاطس بالبشاميل ، من الأكلات الشتوية المميزة واللذيذة، ويمكن تقديم البطاطس بالبشاميل بشكل جديد ومختلف مع إضافة بعض الخضروات التي تفيد الجسم.

 

txt

لذيذة وبسيطة.. طريقة تحضير معجنات الجبنة بالطماطم

txt

أكلات بتدفي.. طريقة تحضير جرتان البطاطا بالخطوات

 

وإليك طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل بالخطوات:

مقادير بطاطس بالبشاميل

1 كيلو بطاطس مسلوقة 

نصف كيلو لحم مفروم 

مرقة لحمة 

كوب جبن موتزاريلا 

بصلة مفروم 

جبنة رومى 

صلصة طماطم 

فلفل اخضر 

زيت 

قرفة ناعمة 

زنجبيل بودرة 

البشاميل

2 ملعقة كبيرة دقيق 

بقسماط ناعم 

لتر لبن 

1 ملعقة كبيرة زبدة 

ملح 

فلفل اسود 

بيض 

طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل

* في طاسة يضاف اللحم المفروم والبصل والفلفل ويتبل بالملح والفلفل والبهارات ويترك حتى يتعصج .

للبشاميل :

* في وعاء تضاف الزبدة مع الدقيق وتقلب ثم يضاف اللبن ومكعب مرقة.

* في بايركس تضاف البطاطس المسلوقة وتخلط باللحم المعصج وتغطى بالبشاميل وتترك فى الفرن حتى تطهى وتقدم .
 

بطاطس بطاطس بالبشاميل مقادير بطاطس بالبشاميل طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

ترشيحاتنا

الدوري الإماراتي.. عموري يعود للملاعب بعد غياب أكثر من عام

تبدأ 5 ديسمبر .. ننشر جدول امتحانات 4 ابتدائي وتفاصيلها

"انتظروا شيئا مميزا في 15 ديسمبر"... شيلبي أمريكان تشوق عملاءها بصورة غامضة

هل يجوز تناول الطعام على جرائد تحوي آيات قرآنية ولفظ الجلالة؟ الإفتاء توضح

الأعلى للإعلام : تطوير آلية سريعة لتلقي شكاوى حقوق الطفل

الكويت تشدد على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

ماس بجهاز بغرفة العزل .. مصرع مريضين وإصابة 2 في حريق مستشفى المهندسين

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الأربعاء.. صرف رواتب شهر نوفمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلت عن عالمنا اليوم.. معاناة أسماء مصطفى مع السرطان.. وهذه آخر كلماتها

BTS تكتسح.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2021

«انكسر ظهري وفُطر قلبي» .. زوج الإعلامية أسماء مصطفى ينعاها بصورة مع أطفالها

ساعة هدية واتهام بالتعدي على حقوق ملحن وهانى شاكر‬.. عمر كمال يسيطر على التواصل الاجتماعي

فيديو

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

بعد غنائهما معا.. عبد الباسط حمودة يعترض على هدية عمر كمال له

تبدأ بالمكنسة وقاسم أخطرها.. الإسكندرية تتعرض لـ18 نوة في الشتاء

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ