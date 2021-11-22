مفيدة لأطفالك.. طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل

البطاطس بالبشاميل ، من الأكلات الشتوية المميزة واللذيذة، ويمكن تقديم البطاطس بالبشاميل بشكل جديد ومختلف مع إضافة بعض الخضروات التي تفيد الجسم.
وإليك طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل بالخطوات:
مقادير بطاطس بالبشاميل
1 كيلو بطاطس مسلوقة
نصف كيلو لحم مفروم
مرقة لحمة
كوب جبن موتزاريلا
بصلة مفروم
جبنة رومى
صلصة طماطم
فلفل اخضر
زيت
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
البشاميل
2 ملعقة كبيرة دقيق
بقسماط ناعم
لتر لبن
1 ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل اسود
بيض
طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل
* في طاسة يضاف اللحم المفروم والبصل والفلفل ويتبل بالملح والفلفل والبهارات ويترك حتى يتعصج .
للبشاميل :
* في وعاء تضاف الزبدة مع الدقيق وتقلب ثم يضاف اللبن ومكعب مرقة.
* في بايركس تضاف البطاطس المسلوقة وتخلط باللحم المعصج وتغطى بالبشاميل وتترك فى الفرن حتى تطهى وتقدم .