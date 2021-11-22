مفيدة لأطفالك.. طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل

البطاطس بالبشاميل ، من الأكلات الشتوية المميزة واللذيذة، ويمكن تقديم البطاطس بالبشاميل بشكل جديد ومختلف مع إضافة بعض الخضروات التي تفيد الجسم.

وإليك طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل بالخطوات:

مقادير بطاطس بالبشاميل

1 كيلو بطاطس مسلوقة

نصف كيلو لحم مفروم

مرقة لحمة

كوب جبن موتزاريلا

بصلة مفروم

جبنة رومى

صلصة طماطم

فلفل اخضر

زيت

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

البشاميل

2 ملعقة كبيرة دقيق

بقسماط ناعم

لتر لبن

1 ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل اسود

بيض

طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل

* في طاسة يضاف اللحم المفروم والبصل والفلفل ويتبل بالملح والفلفل والبهارات ويترك حتى يتعصج .

للبشاميل :

* في وعاء تضاف الزبدة مع الدقيق وتقلب ثم يضاف اللبن ومكعب مرقة.

* في بايركس تضاف البطاطس المسلوقة وتخلط باللحم المعصج وتغطى بالبشاميل وتترك فى الفرن حتى تطهى وتقدم .

