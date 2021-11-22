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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

المرض دمرني وجوزي شايفني أحلى ست.. رسالة وداع قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

الإعلامية أسماء مصطفى
الإعلامية أسماء مصطفى و زوجها

بعد رحلة قصيرة مع السرطان، فوجئ الوسط الإعلامي صباح اليوم بخبر وفاة الإعلامية أسماء مصطفى حبيب زوجة النائب البرلماني أيمن أبو العلا، والتي دخلت في وعكة صحية مطلع شهر نوفمبر الجاري ونقلت لإحدى المستشفيات بعد إصابتها بمرض السرطان، لكنها لم تتحدث كثيراً عن مرضها ووصفت حالتها الصحية بأنها "معقدة جداً" حتى توفيت صباح اليوم الأثنين . 

 

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى كان بمثابة صدمة كبرى للوسط الإعلامي ولزوجها، حيث كتب النائب البرلماني أيمن أبو العلا ناعياً زوجته على حسابه على فيسبوك: "انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون". 

 

آخر رسالة قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى 

 

الإعلامية أسماء مصطفى لم ترغب كثيراً في التحدث عن مرضها القاسي مثلما يفعل العديد من مرضى السرطان وينقلون تجاربهم للآخرين لتشجيعهم على محاربة المرض، لكن يبدو أن الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى كانت حرجة لم تمكنها من مشاركة أي تجارب أو مشاعر مع متابعيها، واكتفت برسالة أخيرة كتبتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قبل أيام من وفاتها.

 

في 8 أكتوبر الماضي، فتحت الإعلامية أسماء مصطفى قلبها لمتابعيها وكتبت منشور على صفحتها، تحدثت فيه عن دعم والدتها وقصة زواجها وحبها للنائب أيمن أبو العلا الذي لم يتخلى عنها خلال فترة مرضها بل ازداد حباً لها.

 

وكتبت أسماء مصطفى: "أمى ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما اتجوز لانى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسالني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن اصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص  زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرنى ..وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها".

 

وأضافت: "المرض الملعون ده دمرنى لكن هو شايفنى احلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فى دنيتى ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا".

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رسالة وداع

 

وبعدها بأيام كتبت أسماء مصطفى، منشورا آخر على حسابها تتحدث فيه عن الموت وشعورها باقتراب أجلها، قائلة: "معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب إنه قرب من الموت وربنا بينجيه ويقف معاه، كل شوية يقرب ويبعد، الدنيا فى نظره بتصغر، وبيحس إنه كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته، وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة اللي حواليه، دول بس اللي بيفضل فاكرهم".

 

وتابعت قائلة: "حتى لو حد كان مزعله أو فيه موقف، وجت السيرة بالصدفة، حقيقي بكون مش فاكرة أساسا، بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله، فعلا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة . 

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