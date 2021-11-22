رئيس الوزراء: مصر دخلت عصر جديدا بتوقيع عقد الضبعة

خلال احتفالية العيد السنوي الأول للطاقة النووية..

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تدرك أهمية استخدام الطاقة النووية منذ عقود، والدليل مشاركتها في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تمتلك الإمكانيات التي تمكنها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية.



وأوضح “مدبولى”، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للطاقة النووية باحتفالية العيد النووى الأول، أن مصر دخلت عصرا جديدا نحو آفاق مصرية للمستقبل لتحقيق الحلم النووي المصري بعد توقيع اتفاقيات محطة الضبعة مع الجانب الروسي.



وأشار إلى أن تأمين الطاقة وتنوع مصادرها يهدف للحفاظ على بيئة نظيفة، وذلك ضمن عناصر تحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعكس خطة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات والاستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية.



وتنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اليوم الاثنين الاحتفالية السنويــة الأولى للطاقــة النوويــة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في تصريحات صحفية أن العيد السنوي للطاقة النووية الذى تنظم الهيئة الاحتفال به يأتي تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقة لمشروع مصر القومي للمحطات النووية والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015 برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على إنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية،وهو اليوم الذي انطلقت فيه الإرادة المصرية لتلبي حلم الملايين من شعب مصر العظيم بتنفيذ برنامج نووي مصري سلمي يحمل الخير والتقدم والرخاء لبلدنا الحبيب مصر وهو ما حدا بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اتخاذ يوم 19 نوفمبر - بدء تحقيق الحلم - عيداً سنوياً لها وللطاقة النووية في مصر.