عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال احتفالية العيد السنوي الأول للطاقة النووية..

رئيس الوزراء: مصر دخلت عصر جديدا بتوقيع عقد الضبعة

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تدرك أهمية استخدام الطاقة النووية منذ عقود، والدليل مشاركتها في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تمتلك الإمكانيات التي تمكنها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
 

وأوضح “مدبولى”، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للطاقة النووية باحتفالية العيد النووى الأول، أن مصر دخلت عصرا جديدا نحو آفاق مصرية للمستقبل لتحقيق الحلم النووي المصري بعد توقيع اتفاقيات محطة الضبعة مع الجانب الروسي.
 

وأشار إلى أن تأمين الطاقة وتنوع مصادرها يهدف للحفاظ على بيئة نظيفة، وذلك ضمن عناصر تحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعكس خطة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات والاستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية.
 

وتنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اليوم الاثنين الاحتفالية السنويــة الأولى للطاقــة النوويــة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في تصريحات صحفية أن العيد السنوي للطاقة النووية الذى تنظم الهيئة الاحتفال به يأتي تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقة لمشروع مصر القومي للمحطات النووية والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015 برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي و الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على إنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية،وهو اليوم الذي انطلقت فيه الإرادة المصرية لتلبي حلم الملايين من شعب مصر العظيم بتنفيذ برنامج نووي مصري سلمي يحمل الخير والتقدم والرخاء لبلدنا الحبيب مصر وهو ما حدا بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اتخاذ يوم 19 نوفمبر - بدء تحقيق الحلم - عيداً سنوياً لها وللطاقة النووية في مصر.

ترشيحاتنا

الإسكندرية تستغيث.. تعطيل العمل في المصالح الحكومية

بعد تصديق الرئيس.. 5 سنوات حبسًا وغرامة "عقوبة إفشاء أسرار الدولة"

بعد حملها دون زواج.. اللبنانية قمر ترزق بمولودتها الثانية | شاهد

هل حنث يمين عليّ الطلاق بالثلاثة يقع بها طلاقا؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار البرلمان| الشيوخ يوافق على تعريف المسن فى قانون حقوق المسنين بـ 65 عاما..تعديلات جديدة لقانون المرور

فتوى"الإنسان لا يحاسب على شتيمة الناس في سره" تثير جدلا واسعًا ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

لغز كبير في التتش.. 3 دلائل تبرئ كهربا أمام فرمان موسيماني ضده بالأهلي

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بالدوري بسبب سوء الأحوال الجوية

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض دمرني وجوزي شايفني أحلى ست.. رسالة وداع قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

في سطور.. رحلة كفاح المحاربة سلمى الزرقا مع سرطان العظام على مدار 6 سنوات

محمود حجازى وولاء الشريف فى أول أيام تصوير أبو العروسة 3.. صور

رحلت عن عالمنا اليوم.. معاناة أسماء مصطفى مع السرطان.. وهذه آخر كلماتها

فيديو

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

بعد غنائهما معا.. عبد الباسط حمودة يعترض على هدية عمر كمال له

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ