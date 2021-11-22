كشف حساب الدورة الـ5.. فشل وسقطات أخلاقية وأدبية لمهرجان الجونة

تعرض مهرجان الجونة السينمائي لعدد من الأزمات خلال دورته الخامسة، عصفت بها داخليا وخارجيا سواء على مستوى الهجوم الضاري التي لحق بعرض فيلم “ريش” او أزمة مع الشعب المغربي أدت إلى اعتذار الإدارة في بينان رسمي.



الانسحاب من العرض الخاص لفيلم "ريش"

في العرض الخاص لفيلم "ريش" مساء الأحد 17 أكتوبر بمهرجان الجونة السينمائي، قرر عدد من الفنانين منهم المشاركين في الفيلم نفسه مغادرة العرض الخاص، متهمين القائمين عليه بتحريف الوقائع، بهدف الإساءة إلى مصر، وكان أكثر النجوم انتقاداً للفيلم، الفنان شريف منير الذى انسحب بعد نصف ساعة فقط من عرض الفيلم، وقال إنه فيلم "مسىء لمصر"، فيما أكد آخرون أن صناع الفيلم تعمدوا الإساءة للمجتمع المصري، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع.



أحمد السقا يثير أزمة

في أحد ندوات المهرجان قال الفنان أحمد السقا أن السينما المصرية في فترة الستينيات والسبعينيات كانت "مخنوقة"، وهو ما أثار حالة من الغضب الشديد ضد السقا وإدارة المهرجان، بعدما اعتبرها البعض إساءة لمرحلة مهمة في تاريخ السينما المصرية أفرزت عدداً كبيراً من الأفلام المهمة التي تُعد علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية بل والعربية.

وحاول السقا الاعتذار أو التراجع عن التصريح بقوله أنه كان يقصد أن سينما الستينات والسبعينات كانت تفتقد فقط "التكنيك"، والتقنيات الحديثة التي تحققت لجيله، واعتذر عن تصريحاته السابقة، إلا أن اعتذاره لم يشفع له لدى متابعين ومثقفين ونقاد.

الإطلالات المثيرة على السجادة الحمراء

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة إطلالات مثيرة لعدد من الفنانات المشاركات، مما أثار غضب المتابعين، خاصة أن عدد من المشاركات خرجن "على حد وصف المتابعين" عن الزوق العام، ومن بينهم الفنانة الشابة هدى المفتي التي ردت على منتقديها برسالة زادت من حالة الغضب لدى الجمهور، بعدما قالت "أنا مبسوطة كده ومتصالحة مع شكلي وجسدي مهما كان فيهم عيوب مش ذنبي إنكم بتدوروا على الكمال فى حياتكم.. مع احترامى للجميع محدش ليه دعوة بجسمى وشكرا".



يسرا تثير أزمة قبيل الافتتاح

قبل انطلاق المهرجان ردت الفنانة يسرا على مدير مهرجان "الجونة" انتشال التميمي بسبب تصريحاته التي أعلن فيها عدم تكريم يسرا في المهرجان السينمائي، وأعربت يسرا عن غضبها، من خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مؤكدة أن التبرير بأنها عضوة في اللجنة الاستشارية للمهرجان، هو الأسوأ، مؤكدة رفضها الزج باسمها فيما وصفته "سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة"، مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المواقف السلبية" تكررت كثيرا معها وآخرين باللجنة وأن ذلك أدى إلى تناقض مرفوض وغير مقبول.

وبعدها قدم انتشال التميمي، اعتذارا علنيا إلى الفنانة المصرية يسرا، أمام عدسات الصحفيين.

وعلق نجيب ساويرس على الواقعة، مؤكدا أن تصريح التميمي لم يكن موفقا، وكان من الممكن أن يذكر وجهة نظره دون الزج باسم يسرا في الحديث.



تصريحات بشرى

قالت الفنانة بشرى، رئيس العمليات في مهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان يتعرض لحرب ممنهجة، مشيرة خلال لقائها مع "et بالعربي": وكأن فيه قرار.. لو مش هتسمحولنا نهاجمكم على الفساتين، هنهاجمكم على الأفلام ولو مش هتسمحولنا نهاجمكم على الأفلام.. هندور على أي خناقة ونهاجمكم عليها.. وإحنا الموضوع أكبر بكثير من إننا نتوقف عند هذه الأمور.



وأضافت بشرى: ما زلت أتعامل بمنتهى الحكمة والتعقل مع كل العكوسات والأهواء والحروب الممنهجة والغير ممنهجة التلقائية منها والمنظمة، الحدث أكبر بكتير من إننا نتوقف عند الأحداث الصغير، نحترمها ونرد عليها من واجب الاحترام والتوضيح لكن في المطلق هذا حدث كبير جدا.



استقالة أمير رمسيس

قبل يومان من ختام مهرجان الجونة، قدَّم المخرج أمير رمسيس باستقالته من منصبه كمدير فنى للمهرجان، وغادر الجونة دون أي تعليق من قبل الإدارة.



افتعال أزمة مع المغرب

تسببت الحفلة الافتتاحية للمهرجان في أزمة للقائمين على المهرجان مع المغرب الشقيق، بسبب عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان والملحن المغربي نعمان بلعياشي خلال حفل الافتتاح، حيث شاركا مع الفنان محمد رمضان في تقديم أغنية بعنوان "جو البنات".



وفى البداية اتهم القائمين على المهرجان، مذيعة الافتتاح ناردين فرج بالتسبب في الأزمة وعدم تقديمها للنجمين المغربين، لكن ناردين ردت على الانتقادات وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "يهمني توضيح بأنه لم أُبلَّغ بأي صورة أن هناك فنانَين مشاركَين لمحمد رمضان في الأغنية. وتواصلتُ بشكل شخصي مع النجم ريد وان، وأكد اقتناعه بعدم مسؤوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم"، وختمت ناردين "أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسؤوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية".



بعدها تقدمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي، وقالت إدارة المهرجان إن ما حدث خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل، وأعربت عن أسفها لوقوعه ووعدت بعدم تكراره.



وقال المهرجان في بيان رسمي "تؤكد إدارة مهرجان الجونة السينمائي، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر للفنان ريد وان والملحن نعمان بلعياشي على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح. كما تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين".