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رئيس القومي لعلوم البحار: سنعلن اكتشاف مناطق أثرية مهمة جديدة قريبا.. ونواجه طرق الصيد الخاطئة المتسببة في نفوق الحيتان

صدى البلد

رئيس القومي لعلوم البحار: 

  • نقدم أطلس عن أسماك "الأحمر والمتوسط"
  • نسعى لاستكمال نجاح 100 عام على إنشاء المعهد
  • ننظم مؤتمرا عالميا بالتعاون مع اليونسكو في ديسمبر

عميد "علوم البحار":

  • إعداد أطلس عن أسماك "الأحمر والمتوسط"
  • طرق الصيد الخاطئة والمراكب الكبيرة السبب الرئيسي في نفوق الحيتان
  • نواجه الكثير من الشائعات ونقدم ردا علميا عليها
     

 

في إطار دعم طلاب الجامعات وصغار الباحثين، يعمل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد على تقديم العديد من الاكتشافات في هذا المجال ، بالإضافة إلى إجراء تعاون مستمر مع العديد من الوزارات والمؤسسات المحلية والدولية لتحقيق المزيد مع الاكتشافات الهامة والتي تصب جميعها في صالح مصر.

 

قال عمرو زكريا حمودة عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المعهد قام بإعداد أطلس لأسماك البحرين الأحمر والمتوسط.
 

وأوضح بالأطلس كيف تسير هجرة الأسماك وفي الوقت ذاته تم إجراء تعاون مع كل الجهات التي تخص الدراسات لقناة السويس ووزارة البيئة.


قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار، إن هناك مؤتمر دولي لليونسكو ينظمه المعهد في الاسكندرية خلال الشهر المقبل على مدار 3 أيام في الفترة  من 13 ل15 ديسمبر.


وأضاف "زكريا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، سنعرض من خلاله ما تقدمه الدول الافريقية من برامج التنمية المستدامة وبالتالي ، مضيفا: " "لدينا العديد من البروتوكولات مع الدول الافريقية والاوربية والعربية والولايات المتحدة لتبادل الخبرات والاستعانة بتكنولوجيا متطورة لديهم  ".


وأشار إلى أنه خلال المؤتمر القادم سيتم توقيع بعض البروتوكولات مع السودان والمغرب وموريتانيا لتوقيع مذكرات تفاهم ، مؤكدا أن المعهد أنشئ منذ 100 عام وهو يعد من أكبر المعاهد البحثية ويتمنى الحفاظ هذا نجاح للمعهد.

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عميد "علوم البحار": إعداد أطلس عن أسماك "الأحمر والمتوسط"

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وأضاف "زكريا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد ": "لدينا مشروعات خاصة بالبحيرات والبحار سواء البحر الأحمر أو المتوسط ومشاريع خاصة مع قناة السويس وشركات البترول" .


قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار، إن هناك مؤتمر زوولي سيعقد بالتعاون مع اليونسكو وسيجرى خلال الفترة المقبلة وسيتم توقيع بعض البروتوكولات مع السودان والمغرب وموريتانيا ومذكرات تفاهم ، مؤكدا أن المعهد أنشئ منذ 100 عام وهو يعد من أكبر المعاهد البحثية ويتمنى الحفاظ هذا نجاح للمعهد.

وأوضح "زكريا"، أن  المؤتمر الدولي لليونسكو ينظمه المعهد في الاسكندرية خلال الشهر المقبل على مدار 3 أيام في الفترة  من 13 ل15 ديسمبر، سنعرض من خلاله ما تقدمه الدول الافريقية من برامج التنمية المستدامة وبالتالي .

 

وتابع: "لدينا العديد من البروتوكولات مع الدول الافريقية والاوربية والعربية والولايات المتحدة لتبادل الخبرات والاستعانة بتكنولوجيا متطورة لديهم  ".


كما قال عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن المعهد يعمل حاليا مع وزارة الآثار في كشف كمية كبيرة جدا من الآثار في مصر فلدينا منتطقتين نعمل عليهم حاليا وسنعلن عن نتائجهم قريبا وهم في القصير ومنطقة الميناء الشرقي.


وأضاف أنه بالنسبة للبترول والاكتشافات المعدنية فنحن نعمل على منطقة الدلتا ومنطقة السد العالي، والاستكشافات المعدنية الموجودة بها وسنعلن عن نتائجها قريبا جدا ايضا.


وأكد الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار، إن رئيس المعهد يسعى إلى أن يوضح للجميع بشكل كبير حقيقة كل ما يتم ترويجه من شائعات والتصدى لها، كما حدث مؤخرا عند رؤية السياح لكائن غير معروف لهم  في مياه البحر، لذا قمنا بعرض فيديو لقيام السلحفاة البحرية وهي تأكل قنديل البحر ومن ثم هناك جزء منه يتحرك منفصل واوضحنا حقيقه الأمر .


واضاف "زكريا" أن الصيادين يقوموا بعمليات تدمير في طرق الصيد أي استخدام طرق صيد خاطئة وأنظمة صيد غير مسموح بيها مما يؤدي إلى موت بعض الكائنات وبشكل طبيعي تخرجه المياه على الشاطئ ، لذا نرى العديد من الحيتان النافقة من وقت لأخر.

وأشار إلى أن المراكب الكبيرة قد تصيب القروش والحيتان التي تفقد السيطرة على نفسها وبالتالي تستسلم لحركة الموج التي تخرجها إلى الشاطئ.

 

كما أستطرد الدكتور عمرو زكريا حمودة، عميد المعهد القومي لعلوم البحار، إلى أن رئيس معهد بحوث الصيادين يقوموا بعمليات تدمير في طرق الصيد أي استخدام طرق صيد خاطئة وأنظمة صيد غير مسموح بيها مما يؤدي إلى موت بعض الكائنات وبشكل طبيعي تخرجه المياه على الشاطئ ، لذا نرى العديد من الحيتان النافقة من وقت لآخر.


وأستكمل "زكريا" أن المراكب الكبيرة قد تصيب القروش والحيتان التي تفقد السيطرة على نفسها وبالتالي تستسلم لحركة الموج التي تخرجها إلى الشاطئ.

 

وأشار إلى أن المعهد يسعى إلى أن يوضح للجميع بشكل كبير حقيقة كل ما يتم تروجه من شائعات والتصدي لها، كما حدث مؤخرا عند رؤية السياح لكائن غير معروف لهم  في مياه البحر، لذا قام بعرض فيديو لقيام السلحفاة البحرية وهي تأكل قنديل البحر ومن ثم هناك جزء منه يتحرك منفصل واوضحنا حقيقه الأمر .

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