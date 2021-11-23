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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأول من نوعه إقليميا.. صدى البلد داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء في القليوبية | شاهد

مركز تطوير وسلامة
مركز تطوير وسلامة الغذاء

يعد مركز تطوير وسلامة الغذاء والواقع فى القليوبية الأول من نوعه على مستوى المحافظات، ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، ويغطي 27 محافظة ، ويقدم 975 نوعا من التحاليل التي تستغرق يوما واحدا فى الفحص لكل تحليل.. صدى البلد أجرى جولة تفقدية داخل المركز؛ للتعرف على الخدمات التى يقدمها.

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وقال المهندس مدحت البيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء في القليوبية ان المركز يقع على مساحة 3600 متر مربع فى مبنى مكون من 4 طوابق ووحدة تجارب تصنيعية بمساحة 500 متر مربع.

 

وأشار إلى أنه تم تطوير البنية التحتية ومرافقها تطويرا شاملا، ومد مرافق جديدة؛ من خلال الدعم الكامل من محافظة القليوبية، كما تم تحديث جميع أجهزة المعامل بأحدث الأجهزة العالمية فى مجالاتها، وكذلك النظم الإلكترونية الخبيرة فى الدعم اللوجستي المستمر لتقديم الخدمات بشكل دائم لعملاء المركز بجودة وسرعة عالية.


ونوه بأن المركز يخدم نشاط التصنيع الزراعي والمصنعات الغذائية ومحطات معالجة المياه وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة من خلال معامل مركزية مصممة على احدث التصميمات العالمية مطابقة لمعاير السلامة الأوروبية وكذلك معايير تطابق شهادات الايزو فى هذا المجال، كما يخدم المركز قطاع التصنيع الغذائي من المصنعين او منتجي الخامات الزراعية داخل محافظة القليوبية وكل محافظات مصر بالقيام بعمليات سحب العينات بواسطة متخصصين داخل المركز.


ويعتبر المركز هو المعمل المرجعي للشركة القابضة للصناعات الغذائية للكشف عن سلامة الغذاء والمقدم للمواطنين فى شتى أنحاء جمهورية مصر العربية، كما يحتوى على قطاع تدريبي لتنمية وخدمة المجتمع المحلي، بإعطاء دورات توعية وسلامة غذاء تخصصية  للمعنيين فى هذا المجال، ويستطيع المركز تقديم الخدمات التحليلية للقطاع الزراعي والمصدرين داخل المحافظة وخارجها، كما يستطيع المركز تقديم خدمات تحليلية لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على مستوى المحافظة وخارجها.


ويحتوى المركز على معمل تحليل متبقيات المبيدات ويمكن الكشف والتقدير لما يقارب 500 مبيد ومعامل تحاليل بيولوجية لكشف وتقدير ملوثات (الغذاء –المياه – التربية- مواد التغليف – المطهرات الصناعية – مستحضرات التجميل والعناية الشخصية) ومعامل تحليل العبوات والعناصر المهاجرة للأغلفة ومعمل تحليل القيمة الغذائية ومطابقة البيان ومعامل تحليل العناصر الغذائية والعناصر الثقيلة فى (الغذاء – المياه – التربة – اختبارات الهجرة للعبوات الغذائية).


كما يضم المركز وحدة تجارب تصنيعية لخدمة مصنعي الغذاء والباحثين لإجراء تجاربهم التصنيعية ، ومركز تدريب مجهز فندقيا لاستقبل متدربين من المحافظة وجميع انحاء الجمهورية.

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القليوبية محافظة القليوبية قها بنها مركز تطوير وسلامة الغذاء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين

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