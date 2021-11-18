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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم القليوبية يوجه بتكثيف المتابعة الرقابية على المدارس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، اجتماعا مع فريق المتابعة بالمديرية.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على تكثيف المتابعة لمتابعة الجهود المبذولة بالمدارس والإدارات التعليمية، ومناقشة كيفية تفعيل خطة المتابعة في المرحلة المقبلة.
 

وناقش الأعضاء علي ما تم إنجازه في الفترة الماضية ومناقشة الإيجايبات وحصر السلبيات ومحاولة إيجاد حلول مناسبة للمشكلات في ظل الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن دور المتابع ليس البحث عن الأخطاء واظهارها ولكن دوره الرئيس هو المتابعة الجيدة وإيجاد حلول سريعة للمشكلات في ظل الإمكانات المتاحة.
 

وطالب وكيل الوزارة من كل المتابعين إعداد تقارير فورية تعرض عليه متضمنة أوجه التميز والإجادة للتكريم وأوجه القصور للمحاسبة، موجهًا بتطبيق مبدأ الإمهال دون الإهمال على أن يتولى المتابع التأكد من تلافي السلبية بنفسه خلال نفس يوم الزيارة أو اليوم التالي على أقصى تقدير وذلك حسب حجمها والإمكانيات المطلوبة لإزالتها.
 

كما أكد ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية والحديدية داخل المدارس بالطرق القانونية، والتأكد على توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس وإزالة أي عوائق تعوق الأطفال في الملاعب والأهتمام بألعاب رياض الأطفال وتوافر طفايات الحريق وجرادل الرمال في الأدوار وحجرات الأنشطة والمعامل وتفقد مصادر الكهرباء داخل الفصول والأسلاك في المؤسسة التعليمية للحفاظ علي أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.
 

وشدد على متابعة ظاهرة العنف داخل المدرسة بين الطلاب والمعلمين ومتابعة سجلات الأخصائين (الاجتماعي، النفسي) لوجود توعية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للقضاء علي ظاهرة العنف والتنمر في المؤسسة التعليمية وتفعيل الأرشاد الأسرى ومحاولة لمتابعة الحالات الخاصة بالعنف والتنمر وتفعيل جلسات للارشاد لهذه الحالات.
 

ووجه أعضاء المتابعة بتكثيف المتابعة علي المدارس وضرورة الاطمئنان على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب وأكدت على ضرورة كتابة تقارير يومية بالمتابعة والتأكد من تفعيل الفترات الممتدة للقضاء علي الكثافات في المدارس.

القليوبية محافظة القليوبية وزارة التربية والتعليم وكيل الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم

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