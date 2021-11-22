لحين الانتهاء من الكارت الذكي.. الزراعة: تسهيل صرف الأسمدة للمزارعين بالموسم الشتوى

زار المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، محافظة الفيوم يرافقه د ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم، لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة والمرور علي الجمعيات الزراعية للوقوف ومراجعة رصيد الاسمدة ومدي توفرها بالجمعيات ومعاينة كيفية صرف السماد بواسطة كارت الفلاح واستخدام التابلت عن طريق مدير الجمعية.

كما شملت الجولة المرور علي مخازن تلك الجمعيات ومراجعه الأرصدة علي الطبيعة ،وذلك بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.



وأكد "صالح"، أن هناك توجيهات وزير الزراعة بتسهيل صرف الاسمدة للمزارعين للموسم الشتوى لحين الانتهاء من منظومة الكارت الذكي.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65 في المائة من حصتها للسوق المحلي، مشيرًا إلى تلك القرارات، التي صدرت عن مجلس الوزراء، تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 في المائة المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا، وتغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.



جاء ذلك خلال مؤتمر عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وقال القصير إنه تم إلزام شركات الأسمدة الأزوتية أيضًا بضخ نسبة الـ 10 في المائة من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي.