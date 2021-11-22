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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تُخالف قانون البناء وتضر بالبنية التحتية.. طلبا إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الإسكان ضد مدينة «زد ZED»

أبراج زد
أبراج زد

 تعالت شكاوى سكان مدينة الشيخ زايد والمناطق المجاورة لها من تجاوزات رجل الأعمال نجيب ساويرس، وحفلاته في مدينة «zed» الترفيهية المملوكة له، ويتم إطلاق كمية مهولة من الألعاب النارية والأغاني والحفلات الليلية التي تؤرق السكان.

كما تداول سكان هذه المناطق من خلال السوشيال ميديا تقارير تثبت مخالفات جسيمة في مشروع مدينة « زد الشيخ زايد»، مُطالبين الحكومة بالتدخل لإنقاذ السكان من كوارث متوقعة. 

واستدل المواطنون، بطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في 25 مايو 2021 للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مخالفات مشروع زد الشيخ زايد.

وقال النائب هشام حسين إن مدينة 6 أكتوبر تشهد خلال هذه المرحلة مخالفات تضر البنية التحتية لها من خلال الارتفاعات التي يتم تنفيذها بأكثر من مشروع وعلى رأسها مشروع «زد الشيخ زايد» من قبل شركة أوراسكوم للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، ببلوغ ارتفاعات الأبراج 20 دورًا بما يزيد على 60 مترا، وهو الأمر الذي يتم تبريره بأنه تعويض لترك مساحات على المستوى الأراضي، وهو أمر غير مقنع خاصة أنه سيكون بلا عائد على الدولة ومخالف لكل ضوابط الحالات المشابهة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية كالتجمع الخامس.

وفى نفس الأسبوع قدم النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، بشأن مخالفات شركة أوراسكوم للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، بالنسبة لارتفاعات المباني في مشروع زد الشيخ زايد المملوك للشركة، وقال إن ارتفاعات الأبراج بلغت 20 طابقا بما يوازي 90 مترا الأمر الذي يخالف قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بما يؤدي إلى الضغط على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي.

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