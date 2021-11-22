فنانون يدخلون على خط الأزمة بين نجيب ساويرس وهاني شاكر .. حلمى عبد الباقى: لا يعلمون من هو أمير الغناء .. وماندو العدل: بلاش كلام فارغ

شن عدد من نجوم الفن، هجومًا على رجل الأعمال نجيب ساويرس؛ بسبب تصريحاته ضد نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر؛ بعد منع مطربي المهرجانات من الغناء.

"والله عيب".. حلمي عبد الباقي يهاجم نجيب ساويرس بسبب هاني شاكر

نشر الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، منشوراً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للدفاع عن الفنان هاني شاكر بعد الهجوم الأخير الذي تعرض إليه، علي خلفية قراره الأخير بمنع عدد من مطربي أغاني المهرجانات من الغناء.

وقال حلمي عبد الباقي، في منشوره، «باسمي وباسم كل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، بل وكل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، نؤيد جميعًا خطوات أمير الغناء العربي، الفنان الكبير هاني شاكر، للتصدي للفساد الفني الذي ساد وترعرع خلال الزمن، تعرض الفنان هاني شاكر، لهجمة سرية ممن لا يفقهون ولا يعلمون من هو هاني شاكر».

وتابع عضو نقابة الموسيقيين: «سواء على المستوى الفني أو الأخلاقي، وإن تكلمنا عن هاني شاكر، فهو صاحب نجاحات لم يستطع أحد ممن يتحدثون أن هاني شاكر منفسن من المهرجانات، أن يعد أو يحصي نجاحاته، والله حاجة تدعو للضحك، ومن يقولوا اترك اللي يغني يغني، والله حاجة عجيبة، أن نترك الموضوع تحت منطق أكل العيش، وطز في ولادنا، وطز في تاريخ مصر الفني، مصر هي منارة الفن في الوطن العربي».

واختتم «عبد الباقي» منشوره قائلاً: «أخيرًا، يجب ان تعلم يا أستاذ هاني أن كلنا معاك، اضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يفسد الذوق العام، ويفسد ذوق أولادنا، وكن واثق إن مفيش حد في مصر والوطن العربي لم يصفق لك وأنت تتحدث بمنتهى القوة والثقة بالنفس، وأكبر دليل انظر إلى ملايين التعليقات على هذا الموقف القوي، ولا يهمك كلنا معاك».

ريتشارد الحاج ردًا على ساويرس: "بتقارن بين الأمير هاني شاكر وكسبرة وشاكوش وفلفل؟!"

حرص المنتج ريتشارد الحاج، على دعم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بعد اتخاذه قرارًا حاسمًا بوقف 20 مؤدي لأغاني المهرجانات، وعدم منحهم أي تصاريح بالغناء سواء في الأفراح أو الحفلات أو أماكن السهرات.

وكتب «الحاج» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، ردًا على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن القرار وراءه «نفسنة من هاني شاكر»: «مش مصدق أنه ممكن تقارن قامة وقيمة فنية عظيمة وآخر العمالقة أمير الغناء هاني شاكر بـ(كسبرة وشاكوش وكمون وفلفل)؟، ومش مصدق أنك ممكن تفضل مونولوج كوميدي راقص اسمه (مهرجان) على أرق أغاني عربية في تاريخ الأغنية، نسيانك صعب أكيد، غلطة، كده بردو يا قمر، لسة بتسألي، ياريتني، حكاية كل عاشق، ياااه أجمل أغاني بجد وتاريخ عظيم وراقي واحساس وذكريات، أنت حر اسمع اللي أنت عايزه لكن إياك تعمل مقارنة».

ماندو العدل ينتقد نجيب ساويرس: هاني شاكر مطرب حقيقي وعيب تتكلم عنه كده

انتقد المخرج الشاب ماندو العدل تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس حول الفنان هاني شاكر.

كتب العدل عبر فيسبوك "انا ضد منع أي نوع من أنواع الفن، ومنع حرية الإبداع طبعاً، لكن لما مغني يطلع يشتم واحد تاني بالأب والأم على المسرح يبقى دة لا فن ولا ابداع ولازم يتوقف"

وأضاف "يا استاذ نجيب هاني شاكر دة مطرب حقيقي من تقريبا 50 سنة، يعني عنده تاريخ كبير عيب تطلع تتكلم عليه كدة وتقلل منه"

واختتم كلامه قائلًا "انا مع هاني شاكر وبلاش كلام فارغ"

أيمن بهجت قمر لـ نجيب ساويرس: هاني شاكر قامة كبيرة

قال المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر إنه ضد قرار نقابة الموسيقين بإيقاف نقابة المهن الموسيقية 19 من مطربي المهرجانات عن العمل، وسحب تصاريحهم السنوية .

ووجه انتقاداً لرجل الأعمال نجيب ساويرس بسبب تعامله مع نقيب المهن الموسيقية، قائلاً : "بعتب عليه في تعامله مع القدير هاني شاكر فهو قامة كبيرة".



الشاعر بهاء الدين محمد:

وجه الشاعر بهاء الدين محمد ، رسالة لـ رجل الأعمال نجيب ساويرس من خلال حسابه بالفيسبوك على خلفية أزمته مع نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر .

وكتب بهاء الدين محمد :" أستاذ #نجيب_ساويرس هكلمك بلغتك أنت عارف لما أقولك المبنى ده حلو قوى وتقولى بخبرتك ده مخالف لمواصفات السلامة، وأنا أقولك بس عاجبنى ودى حرية وانت حاقد عليه علشان الناس بتتفرج عليه وتقولى غلط .!!!. أقولك ده اختيار شوف ساعتها حتحس قد إيه بالخطر ؟!".

وأضاف بهاء الدين محمد :" إوعى تشوف الفن تسليه أو هيصه لأنك فاهم بس عنيد و‏الأغنية مالهاش قانون يحكمها ولكن الأخلاق لها قانون اللى هى رقابة المصنفات، ولكن اللى يسقط في اختبار النقابة مش من حقه يغنى من خلال القنوات الشرعية".

وتابع بهاء الدين محمد :"ودى قضية مش مهمة ومش حيشوفها ويفهمها إلا الفنان المتوافق عليه ولكن الجماهير في النهاية بتختار بذوقها ومزاجها".