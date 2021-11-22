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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات السودان .. طريقة عمل قراصة بدمعة الدجاج

أكلات السودان ..
أكلات السودان .. قراصة بدمعة الدجاج

توجد أكلة سودانية شهية لا يعرفها كثير من العرب تسمى قراصة بدمعة الدجاج فهى من الوجبات المشبعة التى تقدم على السفرة ضمن الأطباق الرئيسية.

نقدم لكم طريقة عمل قراصة بدمعة الدجاج بخطوات الشيف غادة جميل مقدم برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة
 

مقادير قراصة بدمعة الدجاج
دجاجة  مقطعة 8 أجزاء 

2 كوب بصل أحمر  شرائح

2 ملعقة ثوم مفروم 

1 ملعقة كزبرة ناشفة 

1 ملعقة سبع بهارات 

2 ملعقة صلصة طماطم 

2 ملعقة زيت

1 كوب فلفل أخضر شرائح 

1 ملعقة شطة للخبز

1 كوب دقيق أسمر 

3 ملعقة دقيق أبيض 

1 ملعقة باكينج باودر 

1 ملعقة خميرة 

رشة ملح 


طريقة عمل قراصة بدمعة الدجاج
* شوحي البهارات في الزيت مع الكزبرة الناشفة ثم ضيفي البصل وشوحيه جيدا وضعي الفلفل الحار ثم تضاف قطع الدجاج وتشوح جيدا

* أضيفي الطماطم المبشورة والملح وتقلب جيدا ثم ضعي 2 كوب ماء وتترك حتى تمام النضج

لعمل الصوص

* اخلطي الثوم مع الصلصة ثم يضاف الملح وقليل من الماء ثم ضعي الصوص على الدجاج ويترك لمدة 5 دقائق وتقدم مع الخبز

لعمل الخبز

* اخلطي الدقيق الأسمر مع الأبيض ثم تضاف الخميرة و رشة الملح والباكينج باودر وقلبيهم جيدا ويسوى مثل الكريب وقدمي طبق قراصة بدمعة الدجاج ساخنة

 

قراصة بدمعة الدجاج طريقة عمل قراصة بدمعة الدجاج أكلات السودان الشيف السودان

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