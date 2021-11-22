الأوقاف تكشف حقيقة المؤذن المضبوط بحوزته 201 عملة أثرية

علقت وزارة الأوقاف، على ما نشر على بعض المواقع بعنوان "حبس موظف بالأوقاف عثر بحوزته على 201 عملة من العصر اليوناني بالشرقية".

وأفادت وزارة الأوقاف، بناء على ما ورد من مديرية أوقاف القليوبية بأن الموظف المذكور كان يعمل مؤذنًا بمديرية أوقاف القليوبية وتم إنهاء خدمته بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢١م ، ولا علاقة له بالأوقاف.

جهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني



وعرض وزير الأوقاف، ملخصًا لأهم إنجازات وزارة الأوقاف في سبع سنوات والتي كان من أهمها:

1. إنفاق سبعة مليارات جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل) ، إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا لأكثر من (6500) مسجد.



2. افتتاح أكثر من (1560) مسجدًا في أحد عشر شهرًا من العام المالي 2020 / 2021م .



3. إنفاق1,781 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع منها :

(200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة

و(70) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة.



4. توزيع (3971) طن لحوم أضاحي على (3,971) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ (365,889,942) جنيهًا.



5. تأليف وترجمة (258) مؤلفا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير ، من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة ، مع إصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم باللغة الأردية.



6. تحقيق أعلى عائد في تاريخ هيئة الأوقاف ، أكثر من (1,801) مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف للعام 2020 / 2021م ، وإصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم ( 92 ) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف ، واستعادة أعيان وقفية بأكثر من ( 7 ) مليارات جنيه في عهد الرئيس/ السيسي ، وفي جانب مشروعات هيئة الأوقاف المصرية تم تشييد (16683) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه ، منها (14618) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية ، من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.



7. إيفاد وإعارة (1531) إمامًا وقارئا ، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول ، بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية ، وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا ، كما تم عقد ( 9 ) مؤتمرات دولية و ( 6 ) مسابقات عالمية ، لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير ، وتوفير (3621) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.



8. تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة ، بزيادات تتراوح ما بين (2658) و (3943) جنيهًا ، مع توفير أكثر من (130) ألف زي أزهري لائق لهم ، مع التمكين للشباب المتميز في العمل القيادي والدعوي بالوزارة ، كما تم التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف.



9. وفي مجال التدريب والتثقيف افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، وحصول أكثر من (530) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية ، وتوفير (1062) منحة ماجستير للأئمة والإداريين شاملة الدراسة والكتب المجانية ، وذلك في إطار التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات : (الشريعة - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية).



10. إهداء أكثر من ( 14 ) ألف مكتبة لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



11. افتتاح (1400) مدرسة قرآنية و (315) مدرسة علمية جديدة و ( 35 ) مركزًا للثقافة الإسلامية ، و (15836) فصل محو أمية و (3162) قافلة للمناطق الحدودية ، وتعيين (3000) إمام و (4258) عاملا و (112) فني تمريض (ممرضات) ، وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف.



12. إنفاق أكثر من (108) ملايين جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.