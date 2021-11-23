بالحجم العائلي .. ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 بالإمارات

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية باقة من الطرازات القوية داخل السوق الاماراتي، ومنها النسخة مونتيرو موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تطرح السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات، تضم حزمة من الانظمة الفنية والتقنية، إلى جانب مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة والطابع العائلي.

الابعاد الهيكلية وتصميم السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021

ترتكز السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.800 متر، وبنسبة طول بلغت 4.785 متر، مع عرض يقدر بـ 1.815 متر، و 1.800 متر للارتفاع، بينما حصلت السيارة على شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية من الكروم، ومصابيح حادة المظهر هالوجين ونهارية تعمل بتقنية LED، مع جنوط رياضية، وعتبات جانبية بارزة.

محرك السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021

تحتوي السيارة على حزمة من الانظمة الفنية والتي تتمثل في منظومة الدفع ومنها الخلفي والكلي للعجلات، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن/متر.

وتنقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 182 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

أسعار السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 في الامارات

الفئة الاولى ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLX 2WD mid بسعر 79.900 درهم.

الفئة الثانية ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLS 4WD mid بسعر 109.900 درهم.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLS 4WD top بسعر 120 الف درهم.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLS 4WD premium بسعر 130 الف درهم.