عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالحجم العائلي .. ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 بالإمارات

بالحجم العائلي ..
بالحجم العائلي .. ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 بالامارات

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية باقة من الطرازات القوية داخل السوق الاماراتي، ومنها النسخة مونتيرو موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تطرح السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات، تضم حزمة من الانظمة الفنية والتقنية، إلى جانب مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة والطابع العائلي.

الابعاد الهيكلية وتصميم السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021

 

ترتكز السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.800 متر، وبنسبة طول بلغت 4.785 متر، مع عرض يقدر بـ 1.815 متر، و 1.800 متر للارتفاع، بينما حصلت السيارة على شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية من الكروم، ومصابيح حادة المظهر هالوجين ونهارية تعمل بتقنية LED، مع جنوط رياضية، وعتبات جانبية بارزة.

محرك السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 

 

تحتوي السيارة على حزمة من الانظمة الفنية والتي تتمثل في منظومة الدفع ومنها الخلفي والكلي للعجلات، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن/متر.

وتنقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 182 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

أسعار السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 في الامارات 

 

الفئة الاولى ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLX 2WD mid بسعر 79.900 درهم.

الفئة الثانية ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLS 4WD mid بسعر 109.900 درهم.

الفئة الثالثة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLS 4WD top بسعر 120 الف درهم.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2021 3.0L GLS 4WD premium بسعر 130 الف درهم.

ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 مونتيرو موديل 2021 ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 السيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021

ترشيحاتنا

تحذير للمدخنين من تغيُّر كبير تزامنا مع حظر بعض مكونات السجائر

بعد يوم على الهجوم الإرهابي.. مقتل 10 مدنيين و9 من رجال الأمن في بوركينا فاسو

نائبة بايدن: الإدارة الأمريكية ستستثمر 1.5 مليار دولار في الرعاية الصحية

رامي عاشور يكشف تفاصيل تحضيره لأغنية مع تامر حبيب لمهرجان الجونة

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

يالقانون .. 12 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

لجنة المسابقات تعلن إلغاء كأس مصر نسخة الموسم الماضي

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ زوجته.. زوج يصارع سمكة قرش ضخمة بتوجيه اللكمات إليها|صور

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ