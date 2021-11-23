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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. أهمية تنظيف بخاخات الانجكشن بالسيارة

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. اهمية تنظيف بخاخات الانجكشن بالسيارة

هناك كثير من الأعطال الميكانيكية التي تؤثر على منظومة العمل الفنية للسيارة، ربما تكون تلك المشاكل ظاهرية وبارزة، ويمكن تشخيصها بسهولة تامة، أو اسباب تراكمية ناتجة عن بعض الاعطال الخفية، والتي تترتب على المدى البعيد.

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ومن أبرز هذه المكشلات هي انسداد بخاخات الانجكشن المسؤلة عن وصول الوقود إلى دورة الاحتراق داخل المحرك، مما تتسبب في الكثير من الاعطال وانخفاض قوة الاداء الخاصة بالسيارة، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح حول تنظيف بخاخات الانجكشن والحصول على اداء افضل لسيارتك.

اهمية تنظيف بخاخات الانجكشن بالسيارة

 

تتكون الرواسب الكربونية داخل بخاخات الانجكشن مع طول الاستخدام، وذلك بسبب وجود الشوائب داخل البنزين، مما تؤثر على حركة الوصل بين تلك البخاخات ومنظومة الاحتراق على المدى البعيد، مما تتسبب في حالة من الاختناق الشديد بين اجزاء المحرك.

 

كما يجب اختبار الملف الكهربائي الموجود داخل رشاش الانجكشن، حيث يقوم بفتح واغلاق الحركة، بالاضافة إلى متابعة ظهور اي تسريبات داخل تلك المنظومة، فمع كثرة الشوائب تحدث تلك الانسدادات وتبدأ في رحلة جديدة من الاعطال ومنها عدة نقاط اهمها ضعف العزم الخاص بقوة السيارة، وارتفاع صوت المحرك.

 

وعند ظهور هذه المشكلات يجب التدخل على الفور لتنظيفها بعناية شديدة عن طريق سبراي التنظيف المتخصص، لازالة تلك الرواسب وتهيئة بخاخات الانجكشن من جديد، ونلاحظ بعد ذلك انخفاض صوت المحرك لدرجة مناسبة.

 

مع زيادة عزم السيارة وقوتها بسبب انتظام حركة الاحتراف الداخلية للمحرك، كما تحسن تلك النقطة من معدل استهلاك الوقود بسبب اذابة تلك الرواسب والتي كانت تتطلب زيادة الضغط على دواسة الوقود للحصول على قوة اضافية.

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