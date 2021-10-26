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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الميكانيكي بيقولك.. أخطر 5 أشياء تدمر محرك السيارة

الميكانيكي بيقولك
الميكانيكي بيقولك .. اخطر 5 اشياء تدمر محرك سيارتك

يعتبر محرك السيارة أحد أهم القطع المحورية داخل منظومة العمل الميكانيكية، فهو صاحب العديد من الأوامر الخاصة بالانطلاق والتسارع، ولاشك أن تعطل هذه القطعة الهامة قد يحدث خللا كبيرا داخل السيارة إلى جانب مشكلة التوقف التام لحين ادراك الخطأ الفني، بالإضافة إلى العوامل النفسية والتي تصيب قائد المركبة وخاصة إذا تعرض لهذا الموقف للمرة الأولى.

 

وتحت عنوان الميكانيكي بقولك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لقائدي السيارات و اخطر 5 اشياء تدمر محرك السيارة.

 

1 – اهمال دورة التبريد 

 

في كثير من الأحوال نسمع عن مصطلح وش السليندر، وقد يتعرض هذا الجزء الخاص بالمحرك إلى التلف عند ارتفاع درجات حرارة السيارة بطريقة غير طبيعية، ولكي نتجنب هذه المشكلة وتفادي مخاطر ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام، فمن الضروري أن نقوم بالكشف الدوري على منظومة التبريد الخاصة بالسيارة والتي تشمل سوائد التبريد والردياتير ومروحة السيارة.

 

 

2 – تغيير زيت المحرك 

 

من الضروري أن نتبع المواعيد الدورية الخاصة بتغيير زيت المحرك، نظرًا لما يقدمة من سبل الحماية للأجزاء المعدنية الداخلية، والتي تقوم بتنظيم الحركة والاداء المثالي، كما يجب أن نقوم بتدوين موعد اخر عملية قمت بها بتغيير زيت المحرك وحساب عدد الكيلومترات، كما يجب تغيير معها فلتر الزيت ايضا.

 

3 – قياس زيت المحرك 

 

يجب أن نقوم بقياس زيت المحرك من وقت إلى آخر، والاطمئنان على المستوى المناسب له، بالإضافة إلى اختبار درجة اللزوجة واللون الخاص به، إلى جانب درجة الاحتراق.

 

4 – تكييف السيارة ونقاء البنزين 

 

عند ارتفاع درجات الحرارة فمن الطبيعي أن نقوم بتفعيل مكييف السيارة، ولكن يجب أن نحذر من تفيله بصورة مفاجئة اثناء السير، لتعرض محرك السيارة إلى حمل مفاجيء وهذا سوف يؤثر بشكل كبير على محرك السيارة، كما يجب أن نختار نوع وقود عالي الجودة لتجنب وصول الشوائب والرواسب إلى بخاخات الانجكشن.

 

 

5 – طرق الاصطفاف والسير 

 

لكي نتمتع بعمر افتراضي اطول لمحرك السيارة يجب أن نبتعد عن الاستخدام العنيف لدواسة الوقود وامر التوقف، ويجب أن نتمتع بقيادة مثالية خالية من هذه السلوكيات، بالإضافة إلى اختيار أماكان مناسبة للاصطفاف بعيدة عن اشعة الشمس والتي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة داخل المنطقة الواقعة أسفل غطاء المحرك.

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الميكانيكي بيقولك.. أخطر 5 أشياء تدمر محرك السيارة

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