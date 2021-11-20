الميكانيكي بيقولك .. 5 خطوات ذهبية لشراء سيارة مستعملة

يعتبر قرار شراء سيارة مستعملة أمر في غاية الأهمية لدى الكثير، نظرًا لاسباب عديدة ومنها، سلامة السيارة وطرق فحصها الجيد، بالاضافة إلى القيمة السعرية والتي تتعلق بالحالة العامة وموديل السيارة، وغيرها من نقاط مهمة.

وتحت عنوان الميكانيكي بيقولك .. يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الخطوات التي يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة.

1 – اختبار عزم المحرك

يجب أن نقوم بقياس مستوى "كبس" المحرك لمعرفة القوة الاجمالية الخاصة به، وذلك عبر استخدام اجهزة القياس المناسبة داخل مراكز الفحص الدوري، بالاضافة إلى الفحص الظاهري وعدم ظهور اي من تسريبات الزيت على الجسم الخارجي لمحرك السيارة.

2 – هيكل السيارة والفحص المناسب

من الضروري أن نقوم بفحص السيارة من الخارج جيدًا لمعرفة اذا كانت تعرضت لحادث من قبل ام لا، ويظهر ذلك من خلال عدة نقاط ومنها وجود اعمال سمكرة واضحة، أو معجون اساس بطريقة ملفته للنظر، أو ظهور تمايل بالخطوط المستقيمة ومحاولات اصلاح بعيدة عن هيئتها الاساسية، بالاضافة إلى تغيير لون الطلاء الخارجي، إلى جانب تغيير قطع اساسية خارجية سواء كانت من الناحية الامامية أو الخلفية من السيارة.

3 – الهيكل الداخلي للسيارة

من السهل اكتشاف حالة السيارة من الداخل عن طريق ازلة الكاوتش المحيط بالابواب، وفحط الـ"بنط" الدائرية جيدًا، ومراقبة وجود علامات لحادث من قبل، أو وجود طلاء داخلي، بالاضافة إلى علامات اخرى مثل رائحة رطوبة عالية مع بعض البقع، والتي تنذر بتعرض السيارة للغرق من قبل، كما يجب فحص العتبات الجانبية، وقوائم السيارة داخليًا وخارجيًا ايضا، وسلامة المنطقة الواقعة اسفل غطاء المحرك من اي اعمال السمكرة وكذلك لمساحة التخزين الخلفية.

4 – متابعة الحالة العامة للسيارة

لابد أن نقوم بمتابعة فحص دورة التبريد، وسلامة "عفشة" السيارة جيدًا، والانتباه عند سماع اصوات مثل خشونة، أو "طقطقة" أو اي صوت يشير إلى بعض المكشلات، بالاضافة إلى فحص حالة الاطارات وبطارية السيارة معرفة اخر موعد تم تغييرهم، إلى جانب سلامة الحالة الداخلية للسيارة مثل التكييف وجميع الازرار الخاصة بالتحكم، وسلامة منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

5 – طرق الشراء

يجب أن تكون عملية الشراء قائمة على الثقة المتبادلة مع اتخاذ كافة تدابير الحذر ايضا، مثل الاطلاع على اطول التوكيلات والاوراق، ومعرفة وضعها القانوني جيدًا، وفحص رخصة السيارة ومطابقتها ببيانات مالك المركبة، والاتفاق على التسعير وفقًا للحالة العامة للسيارة وتاريخ الاصدار.