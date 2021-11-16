تتعدد الاجزاء الميكانيكية داخل المنظومة الفنية للسيارة، مثل دورة التبريد والتي تشمل الردياتير، وقربة المياه، ومروحة التبريد، بالإضافة إلى محرك السيارة وهو بمثابة القلب النابض لتلك المنظومة، إلى جانب ناقل الحركة الذي يعمل على تنظيم السرعات.

بينما تتواجد عدة اجزاء داخل السيارة في غاية الاهمية، والتي ترتبط تحت مسمى "عفشة" السيارة، حيث تضم حزمة من العناصر الميكانيكية التي تعمل على تنظيم الحركة بشكل متكامل، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح للحفاظ على عفشة سيارتك.

الميكانيكي بيقولك .. 5 طرق للحفاظ على "عفشة" السيارة

1 – لكي نحافظ على عفشة السيارة بشكل عام، يجب أن نتعامل بطريقة مثالية مع المطبات الصناعية والحفر، وذلك حتى تنجب الاضرارا الناتجة عن خوض تلك المطبقات بطريقة قاسية مما تؤثر على كافة اجزاء العفشة.

2 – يجب أن نقوم من وقت إلى اخر بتربيط عفشة السيارة، عن طريق احد المراكز المتخصصة وباستخدام مفاتيح الضبط المناسبة، كما يجب القاء نظرة شاملة لتجنب وجود ترشيح للزيت، أو خلع بأحد العناصر المعدنية، مما يتسبب في مشكلات غاية في الخطورة اثناء السير.

3 – من الضروري أن نقوم بالكشف الجيد على مساعدين السيارة سواء كانت الامامية والخلفية، ومتابعة ظهور اي تاكل بالكاوتش العلوي لجسم المساعد، وهذا عرض واضح لبداية تلف المساعد بالاضافة إلى ظهور علامات تساقط وترشيح للزيت، ومن علامات تلف المساعد ايضا هو عدم وجود ليونة اثناء خوض المطبات مع سماع صوت خشونة.

4 – يجب ان تكون طريقة الاصطفاف صحيحة وبحركة مستقيمة،وذلك للحفاظ على كبالن السيارة، بالاضافة إلى فحص الكبالن عند ظهور اصوات مثل الـ"طقطقة" وخاصة عند المنحنيات وعدم الانعطاف بقوة.

5 – من الافضل ان نتابع الحالة العامة للمقصات، وتغييرها في حالة التلف الشديد أو صيانتها عند وجود تلف في الجلب يمكن تداركه، مع التشحيم الجيد، وغسيل عفشة السيارة والشاسية من وقت إلى اخر.