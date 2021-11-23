أخبار التكنولوجيا|رسميا تيك توك على جميع أجهزة التليفزيون بنظام أندرويد.. وأفضل البرامج لقفل التطبيقات

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

كشفت تقارير أن شركة سوني تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة بتقنيات كاميرا غير مسبوقة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة بنهاية العام الحالي أو مع بداية العام الجديد .



كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعمل على إطلاق هاتف آيفون جديد مصنوع بالكامل من الزجاج ، حيث سيكون الهاتف مزود بشاشة عرض متواصلة في الأمام والخلف والجانبين، وذلك ضمن براءة اختراع حصلت عليها الشركة مؤخرا .



أعلن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني TikTok تيك توك إتاحتة خدمته على أجهزة التليفزيون الذكية التى تعمل بنظام أندرويد بالإضافة إلى عدد من منصات البث التليفزيوني، كما أنه سيتوسع في المستقبل على معظم المنصات الأخرى.



أعلنت منصة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، استضافة أول بث مباشر للتسوق في 28 نوفمبر، وذكرت منصة تويتر، وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني اليوم الاثنين ، أن بتلك الخطوة تصبح أحدث منصة للتواصل الاجتماعي تتبنى هذا الاتجاه.



واحدة من الخطوات المهمة التى يجب تفعيلها عند تثبيت نسخة الويندوز على جهاز اللاب توب أو الكمبيوتر الخاص بك هي عمل نسخة احتياطية من الويندوز، بحيث يكون لديك خيار الاستعادة ، في حالة حدوث خطأ ما.



أصبح تأمين الهواتف الذكية أمر ضرورى لكل مستخدم، وحتى القيام ببعض الخطوات البسيطة لحماية بياناتك على الهاتف لم تعد كافية، الأمر الذى يقتضى مرحلة تأمين أعلى من مجرد الإجراءات المتعارف عليها لحماية هواتفنا.