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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تعمل على تطوير آيفون زجاجي بالكامل بشاشة تدور في جميع الاتجاهات

آبل تعمل على تطوير
آبل تعمل على تطوير آيفون زجاجي بالكامل بشاشة دوارة

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعمل على إطلاق هاتف آيفون جديد مصنوع بالكامل من الزجاج ، حيث سيكون الهاتف مزود بشاشة عرض متواصلة في الأمام والخلف والجانبين، وذلك ضمن براءة اختراع حصلت عليها الشركة مؤخرا .


وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن آبل قد حصلت على براءد اختراع من الحكومة الأمريكية لتطويرها هاتف آيفون "زجاجي" بالكامل، يحتوى على شاشات على من الأمام والخلف، بالإضافة إلى الحواف.

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ويمكن أن يؤدي تركيب الجزء الخلفي من هاتف آيفون بشاشة زجاجية إلى مضاعفة حجم الشاشة دون تغيير كبير في حجم الهاتف نفسه أو شكله، حيث أن  شاشة الهاتف الزجاجية تدور في كل الاتجاهات.  


و من المحتمل أن يتم تركيب الجزء الخلفي من هاتف آيفون بشاشة زجاجية بزاوية 360 درجة عن ضعف حجم الشاشة ، دون تغيير شكل أو حجم الهاتف، بدلاً من إبقاء شاشة واحدة تواجههم إذا قاموا بتدويرها في أيديهم.

 

وتقول شركة آبل إن هاتف آيفون الجديد سيظهر "سلسًا بصريًا ولامعًا" ، بحيث يبدو الهاتف بأكمله وكأنه مكون من قطعة زجاجية واحدة، حيث أنه لا يحتوى على واجهة يمكن تمييزها بصريًا. 


ومن المرجح أن يتم تشكيل هاتف آيفون الزجاجي من عدة قطع منفصلة متصلة ببعضها البعض ، باستخدام تقنيات تقلل من عدد ورؤية اللحامات بين مكونات الزجاج المختلفة.
 

شركة ابل هاتف آيفون براءة اختراع آيفون زجاجي شاشة آيفون دوارة

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