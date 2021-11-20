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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة.. آبل تصدر iPhone 14 بمنفذ من نوع USB-C

آبل ستصدر هواتف
آبل ستصدر هواتف iPhone 14 بمنفذ من نوع USB-C

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستطلق هواتفها الرائدة القادمة iPhone 14 العام القادم 2022 بمنفذ شحن من نوع USB-C بدلا من منفذ Lightning الخاص بالشركة ، والتى طالما أصرت الشركة عليه.  

 

وحسب موقع Gizmochina فإن آبل ستصدر هاتفى iPhone 14 Pro و Pro Max iPhone 14 بمنفذ USB-C الخاص بالشحن، ما يعنى أن الشركة قد خضعت أخيرا لمطالب مستخدميها ، وبالأخص مستخدمى هواتف آيفون الذين يمتلكون هواتف أندرويد أخرى.  

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سبب إصرار شركة آبل طوال هذه السنوات على تضمين منفذ الشحن من نوع Lightning الخاص بها في الهواتف مشكلات كبيرة للمستخدمين في حالات الشحن أو استخدام ماركة سماعات أخرى ليست من تصنيع الشركة.

 

وتشير التقارير إلى أن شركة آبل قد تضطر أخيرا لإلحاق منذف الشحن من نوع USB-C لهواتف آيفون iPhone 14 القادمة نظرا للضغوط الكبيرة المفروضة عليها، حيث طالبها الاتحاد الأوروبي و إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بضرورة توحيد منفذ الشحن وإلا ستواجه الشركة غرامات كبيرة. 


وقام طالب هندسة الروبوتات السويسرى ، كين بيلونر، بتعديل في هاتف iPhone X ليشحن بفتحة من نوع USB-C ثم عرضه في مزاد للبيع على موقع التسوق eBay ، حيث بدأ بمبلغ 3500 دولار أمريكي ثم وصل إلى 86 ألفا وفي النهاية استطاع الطالب بيعه بمبلغ 100 ألف دولار . 
 

شركة ابل هواتف آيفون منفذ USB هواتف iPhone 14 منفذ Lightning

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