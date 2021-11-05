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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شعار Apple.. قوة خارقة وزر خفى في هواتف آيفون

شعار Apple التفاحة
شعار Apple " التفاحة" .. قوة خارقة وزر خفى في هواتف آيفون

كشفت تقارير أن هواتف آيفون تحتوى على قوة خارقة خفية في الجزء الخلفي لها، وهو شعار شركة آبل الموجود على هواتف آيفون من الخلف حيث يمكن استخدام الشعار لتنفيذ بعض المهام الأساسية على هواتف آيفون الخاصة بك.

 

وذكرت صحيفة ديلي ريكورد لأول مرة ، أن ميزة "Back Tap" تم تقديمها في نظام التشغيل السابق iOS 14 ، والذي تم الكشف عن النسخة التجريبية منه في سبتمبر من العام الماضي، في  شعار Apple " التفاحة" الموجود على ظهر هواتف آيفون.  

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ومن خلال النقر على الجزء الخلفي من هواتف آيفون مرتين أو ثلاث مرات ، يمكن استخدام شعار Apple " التفاحة" كزر لتنفيذ الإجراءات التي خصصها المستخدم في الإعدادات.

 

كما يمكن استخدام شعار Apple " التفاحة" لأداء مجموعة متنوعة من الوظائف الأساسية باستخدام "Back Tap" منها  التحكم في مستوى صوت هواتف آيفون أو التقاط لقطات شاشة أو العودة إلى الشاشة الرئيسية أوالتبديل بين التطبيقات المختلفة التي تعمل على هواتف آيفون. 

 

ويمكنك تحديد ما تريد أن يفعله هاتفك من خلال  ميزة "Back Tap" بنقرة مزدوجة أو ثلاثية، كما يمكنك رسم اختصارات إمكانية الوصول بسرعة للوصول إلى ميزات مثل Magnifier و Voice Over و Assistive Touch واختصارات Siri سيري وإمكانية الوصول.

 

هواتف آيفون ميزة Back Tap شعار Apple التفاحة ظهر هواتف آيفون زر خفى لهواتف ايفون iOS 14

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