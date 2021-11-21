آبل توفر خدمة إصلاح مجانية لمستخدمى هواتف آيفون في الإمارات.. تفاصيل

أتاحت شركة آبل الأمريكية خدمة إصلاح مجانية لمستخدمي هواتف iPhone 12 في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تشمل الخدمة إصلاح عدد من المشكلات في الهواتف، وذلك بعد عملية سحب كبرى من جانب الشركة للهواتف المعيبة من المتاجر في عدد من الدول.

وبحسب موقع 9to5Mac فإن خدمة الإصلاح المجانية تشمل طرز هواتف iPhone 12 و iPhone 12 Pro والتى تعاني من مشكلات في الصوت بسبب أحد المكونات حيث لا تستطيع الهواتف أن تصدر صوتا عند إجراء مكالمات أو استقبالها.



وأشارت شركة آبل إلى أن هواتف iPhone 12 mini و كذلك هواتف iPhone 12 Pro Max ليست ضمن خدمة الإصلاح المجانية، حيث يغطي البرنامج الطرز المقررة فقط المتأثرة لمدة عامين بعد بيع الوحدة بالتجزئة لأول مرة.



وفي شهر أغسطس الماضي، أطلقت شركة آبل الخدمة في الولايات المتحدة ، حيث أعلنت الشركة وقتها أن الهواتف المتأثرة قليلة للغاية، ولكن قررت فتح الخدمة مرة أخرى في الإمارات بعد تلقي أعداد كبيرة من الشكاوى المتعلقة بالصوت في الهواتف.



جدير بالذكر أن شركة آبل لا تقدم مدققًا للرقم التسلسلي لخدمة الإصلاح المجانية ، لذلك ستحتاج إلى التواصل مع دعم آبل للتحقق مما إذا كان هاتف آيفون الخاص بك مغطى بموجب الاستدعاء .

