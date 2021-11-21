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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف ميزات جبارة في ساعة آبل الذكية القادمة Apple Watch 8

تسريبات تكشف ميزات
تسريبات تكشف ميزات جبارة في ساعة آبل الذكية القادمة

كشفت تسريبات عدد من مواصفات ساعة آبل الذكية القادمة Apple Watch 8 والتى ستصدرها الشركة العام المقبل، ستحصل على عدد من الميزات الطبية التى ستعتبر ثورة في عالم الساعات الذكية كما ستنافس سابقتها بشكل كبير .

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وبحسب موقع PhoneArena فإن ساعة آبل Apple Watch 8 الجيل الثامن ستكون ماسحا لدرجة حرارة الجسم والتى ستساعد المستخدمين على اكتشاف أى مشكلة أو مرض بشكل فورى، كما ستأتى بتحسينات كبيرة في جهاز استشعار ECG وتتبع النوم .

 

وستحتوى ساعة آبل الذكية القادمة على مستشعر للخصوبة كما تعمل شركة آبل على جهاز مراقبة نسبة السكر في الدم يمكن دمجه في الساعة  لمساعدة  الملايين من مرضى السكر المعتمدين على الأنسولين على استخدام طريقة غير جراحية لاختبار نسبة السكر في الدم. 


وإلى جانب مستشعر لمعدل ضربات القلب ، حسنت آبل من ميزة الكشف عن السقوط المستخدمين من الموت المفاجئ عن طريق الاتصال بخدمات الطوارئ وجهات الاتصال حيث يتم تمرير موقع الحادث إلى أولئك الذين يتلقون إخطارات عن السقوط.


وستأتى ساعة آبل Apple Watch 8 بثلاثة طرز مختلفة بأحجام أكبر من سابقتها، كما ستحصل على تصميم مميز ذا حواف مسطحة مع تغيير لمكبرات الصوت حيث ستحصل على صوت أنقى وأفضل مع تغيير لتصميمها في الساعة.  
 

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