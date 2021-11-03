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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تستعد لإطلاق ساعة ذكية تعمل على قياس ضغط الدم بدقة

هواوي تستعد لإطلاق
هواوي تستعد لإطلاق ساعة ذكية تعمل على قياس ضغط الدم بدقة

كشفت تقارير أن شركة Huawei هواوي الصينية تعمل على ساعة ذكية فريدة من نوعه ستكون قادرة على قياس ضغط الدم، حيث تعتبر الساعة هي أول ساعة ذكية تتميز بسوار قابل للنفخ لتوصيل YHE أو  قراءات ضغط الدم الطبية.  

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن ساعة هواوى الذكية القادمة ستتفوق على ساعة آبل حيث تعتبر هي الساعة الوحيدة التي يمكنها قياس ضغط الدم بدقة كبيرة، ومن المقرر أن تكشف هواوى عن الساعة في وقت لاحق من شهر نوفمبر الحالي.   

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وقال He Gang ، رئيس هواوى لقسم الهواتف الذكية للأعمال الاستهلاكية ، إن أول ساعة ذكية للشركة مزودة بقراءات ضغط الدم قد اجتازت الاختبار المطلوب ليتم اعتبارها جهازًا طبيًا خلال الأسابيع المقبلة. 

 
وفي شهر أكتوبر الماضي أصدرت إدارة الغذاء والدواء في الصين قائمة بالمنتجات التي وافقت عليها ، وكان على القائمة مخطط كهربية القلب ECG ، ومتتبع ضغط الدم، وهما ميزتان أساسيتان في ساعة هواوى القادمة. 


وأشار تقرير سابق إلى أن هواوى قد سجلت اسم Huawei Watch D لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية و أن هناك تكهنات بأن هذه الساعة يمكن أن تشمل SpO2 أو اختبار الأكسجين في الدم بالإضافة إلى القدرة على تقديم قراءات ضغط الدم . 
 

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