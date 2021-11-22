خبير آثار دولي: القاهرة التاريخية بها مبان أثرية محتفظة بشكلها لأكثر من ألف سنة

أكد طارق المري، استشاري الحفاظ على التراث وخبير مركز التراث العالمي باليونسكو، أن تخطيط القاهرة الفاطمية احتفظ بشكله حتى الان، وأن القاهرة التاريخية سجلت على قائمة التراث العالمية 1979 ، موضحا أن القاهرة بها زخم تاريخ ومبان اثرية وزخم مستمر عبر ألف سنة ويزيد ومحتفظة بها حتى الان.

وأضاف المري، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن من معالم التراث المصري جبانة مصر عند الإمام الشافعي وهذه أقدم جبانة بعد مدافن البقيع ومدفون بها صحابة الرسول، فضلا عن أنه مدفون بها اعلام صوفيون ومشايخ كبار.

وتابع: "عندنا كم كبير من المقابر المنسوبة للتراث ومدفون بها صحابة منذ فتح مصر، وهناك نحو 45 مكانا لمقابر لآل البيت"، موضحا أن مسمى التراث في مصر يعتبر درجة أدنى من الآثار.