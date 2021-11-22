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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة خاصة من معرض الرياض للسيارات الأكبر في الشرق الأوسط.

وخلال الجولة بالمعرض، استقل الإعلامي عمرو أديب، سيارة فيراري يصل سعرها إلى ما يقرب من 11 مليون ريال، ليعقب قائلا: "سعرها يقترب من 60 مليون جنيه"، متابعا: "السيارة حلوة وجميلة".


وأوضح "مرافق عمرو أديب بالمعرض"،: "السيارة قريبة لسيارات الركوب، وسعرها يصل إلى 11 مليون ريال سعودي".

 

ووجه المرافق حديثه للإعلامي عمرو أديب، قائله: "حضرتك مواليد سنة كام"، ليرد "أديب"، قائلا: "سنة 1963"، ليجاوبه "المرافق"، قائلا: "هذه السيارة مواليد 1963"، ليعقب "أديب"، قائلا: "يا عيني جاية بالظبط مع تاريخ ميلادي".

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