مُحبة وخدومة وجدعة".. ريهام السهلي تُرثي الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى

نعت الإعلامية ريهام السهلى، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الإعلامية أسماء مصطفى، قائلا:" كانت خدومة ومحبة وجدعة".

وتابعت ريهام السهلي:": أسماء مصطفى كانت تدعو زملاءها وأصدقاءها ليزوروها، وكانت دائما ودودة مع الجميع.

وتوفيت صباح اليوم الإعلامية الشابة أسماء مصطفى، زوجة النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب.

وكانت آخر كلمات الإعلامية أسماء مصطفى عبر حسابها: “أمى ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما اتجوز لانى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسالني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى”.

وأضافت أسماء :“ كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن اصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرنى ”.

وتابعت أسماء مصطفى:" وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها ..المرض الملعون ده دمرنى لكن هو شايفنى احلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فى دنيتى".

واختتمت :“ ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا ”.