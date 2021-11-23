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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن عزم بايدن الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

جو بايدن
جو بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس بايدن يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

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بايدن يرشح جيروم باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لولاية جديدة

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اقتصاد باهت وارتفاع التكاليف.. الأمريكيون غاضبون من إدارة بايدن للبلاد

ومن ناحية أخرى، رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، للمنصب لولاية ثانية، حسبما أعلن البيت الأبيض، ما يتيح له مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا.

وحال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.

يأتي قرار بايدن بعد مرحلة طويلة من عدم اليقين بشأن من سيقود الجهاز الأكثر نفوذا على المستوى المالي في الولايات المتحدة، حيث يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة في مواجهة موجة من ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقود.

انتخابات الرئاسة الامريكية البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة

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