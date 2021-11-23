رامي عاشور يكشف تفاصيل تحضيره لأغنية مع تامر حبيب لمهرجان الجونة

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كشف المطرب رامي عاشور خلال ندوته في موقع صدى البلد عن حقيقه تقديمه أغنية في مهرجان الجونة في الدورة الماضية .

وقال رامي عاشور :" نفسي أعمل حاجة هناك .. بس لما احس اني قادر اقدم أغنية لها معني وتليق بالمكان والاجواء والناس المتواجدة ؛ مينفعش اقول اي حاجه بتبقي مسئولية كبيرة ولازم يكون فيها رسالة" .

تابع :" كان فيه أغنية بالفعل لمهرجان الجونة في الدورة الماضية كنت ساتعاون فيها مع تامر حبيب ولكن الوقت لم يسعفنا وقررنا تأجيلها"

كشف المطرب رامي عاشور عن حقيقة دخوله مجال التمثيل .

وقال رامي عاشور :" فكرة التمثيل في الوقت الحالي صعبة للغاية .. فأنا منشغل حاليا بتدريب الاسكواش وتحضير أغاني لي ".

أضاف :" أنا عندي تناقض في شخصيتي؛ وهي انني من الممكن أن أقوم بكثير من الأشياء وفي الوقت ذاته أفضل التركيز في شيء واحد علشان اقدر اقدمها بطريقة مميزة ".

تابع :" مش عاوز اقفل باب التمثيل لأني شايف انه مش صعب .. وهو له ناسه وحاسس اني لو دخلت فيه مش هتكون حاجة صعبة ولكن هكون خائف أن حاجة تأثر علي شغلي في المزيكا لأنها أهم حاجة في حياتي".

تحدث رامي عاشور خلال ندوته عن الهضبة عمرو دياب وقدرته على مواكبة ألاغاني الجديدة .

وقال :" عمرو دياب قام بتغيير طريقة مزيكته والناس لسه بتسمعه.. ودة صعب جدا ".

اضاف :" مينفعش عمرو دياب يعني هوبا رجعنا ليكوا او كنتاكي او اغاني المهرجانات الناس مش هتصدقه".

تابع :" كل واحد يتوقف استمرار نجاحه على خطواته الثابتة ؛ وممكن حد يغير طريقتة خالص ويفشل ".

اختتم :" أغنيتي القادمة لسه مش عارف هتخلص كمزيكا ازاي او كفكرة ولكن بحضر ان خامس أغنية تبقي ناجحة واقدر احقق مشاهدات عالية".

أكلم مين تتخطي مليون مشاهدة علي يوتيوب:

حققت أغنية"أكلم مين" للمطرب رامي عاشور مليون مشاهدة ، بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

واحتفل رامي عاشور ، بنجاح الأغنية برفقه عدد من أصدقائه ومحبيه من الوسط الفني وخارجه ، وكان في مقدمتهم النجمة نيللي كريم وشقيقه هشام عاشور .

وكان رامي عاشور قد روج للأغنية عبر صفحته على انستجرام ولقى دعما كبيرا من العديد من نجوم الفن .

وأحيا المطرب رامي عاشور ؛ حفله الغنائي الأول خارج مصر وذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .