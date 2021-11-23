لقاء بين بايدن وبوتين قريبا .. البيت الأبيض يعلق

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء عدم وجود مستجدات على صعيد التحضير لاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ردا على سؤال صحفي حول إمكانية عقد لقاء افتراضي بين زعيمي البلدين على ضوء التوترات الأخيرة حول أوكرانيا: "لا يوجد لدي شيء حتى الآن حول أي اجتماع أو اتصال مخطط له".

والأحد الماضي قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن اللقاء بين بوتين بايدن يتطلب تحضيرا جيدا، وهو ما يجري في الوقت الحالي.



وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، إلا أنه لا يستبعد أن يحدث ذلك قبل نهاية العام.