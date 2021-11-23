مغذيات للشعر إهمال تحصيلها يسبب تساقطه.. تعرفي عليها

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على تساقط الشعر مثل الجينات (تاريخ العائلة) ، والحالات الطبية مثل عدم التوازن الهرموني واضطرابات المناعة ، والصدمات العاطفية ، وأكثر من ذلك. ومع ذلك ، فإن ما لا يدركه معظم الأشخاص هو أن تساقط الشعر مرتبط بنظامهم الغذائي لنمو شعر صحي ، تعتبر العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن ضرورية إذا كان جسمك لا يحصل على أي من هذه من خلال نظامك الغذائي ، فمن المحتمل أن تعاني من تساقط الشعر.

تثبت الدراسات العلاقة بين نقص المغذيات وداء تساقط الشعر المزمن ، وتساقط الشعر الأنثوي ، والثعلبة البقعية ، والثعلبة الأندروجينية لذلك ، قبل التفكير في خيارات زراعة الشعر ، يسعى العديد من المرضى للحصول على توصيات غذائية ومكملات الفيتامينات لمواجهة تساقط الشعر.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية بعض نقص المغذيات التي تسبب تساقط الشعر:



1. الحديد

نقص الحديد هو شكل شائع جدًا من أشكال نقص المغذيات وسبب رئيسي لتساقط الشعر. يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في مجرى الدم. بدون كمية كافية من الحديد ، لا تستطيع خلايا الدم توصيل ما يكفي من الأكسجين إلى الجسم ، مما يؤدي إلى أعراض مثل تساقط الشعر وهشاشة الأظافر والإرهاق.

2. الزنك

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الشعر. إنه يلعب دورًا حيويًا في وظائف الخلايا والجهاز المناعي وتخليق البروتين. يعد نقص الزنك سببًا رئيسيًا لتساقط الشعر الكربي وهشاشة الشعر. النساء الحوامل ومدمني الكحول والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي والنباتيين أكثر عرضة لنقص الزنك.

3. الأحماض الدهنية

أوميغا 3 وأوميغا 6 من الأحماض الدهنية الأساسية التي تقلل الالتهاب وتساعد على نمو الشعر. نقص هذه يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر من فروة الرأس والحاجبين وتفتيح الشعر. يمكن الحصول على الأحماض الدهنية من الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين وكذلك من البيض أو بذور الكتان أو الجوز أو المكملات / الزيوت.

4. النياسين

يلعب النياسين أو فيتامين ب 3 دورًا كبيرًا في نمو الشعر اللامع. يساعد في زيادة الطاقة وتحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس. يرتبط نقص النياسين بحالات مثل الإسهال والخرف والثعلبة وغير ذلك. توجد في أطعمة مثل المكسرات والبيض والفطر ولحم البقر والتونة.

5. فيتامين د

يحفز فيتامين د نمو الخلايا ، ويعزز المناعة ، ويؤدي إلى بشرة أفضل وعظام أقوى ، ويحفز بصيلات الشعر القديمة والجديدة. يعزز صحة المناعة ويقاوم الاستجابات الالتهابية التي قد تسبب ضعف نمو الشعر ، بما في ذلك حالات مثل الثعلبة البقعية والثعلبة الكلية.

6. السيلينيوم

السيلينيوم هو معدن نادر يلعب العديد من الوظائف الحيوية في الجسم ، بما في ذلك نمو الشعر. له خصائص مضادة للأكسدة تعزز الأداء الأيضي للجسم وتساعد أيضًا في الحفاظ على التوازن الهرموني الضروري لإنتاج شعر صحي.

7. فيتامين هـ

يحتوي فيتامين إي على خصائص مضادة للأكسدة تحارب الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا والأنسجة في الجسم بسبب الجذور الحرة ، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بخلايا بصيلات الشعر. يلعب فيتامين هـ أيضًا دورًا في الدورة الدموية وإمداد الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الدورة الدموية في فروة الرأس.

8. فيتامين أ

إلى جانب المساعدة في الحفاظ على صحة العظام والجلد والأسنان ، من المعروف أيضًا أن فيتامين أ ينشط الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر. يساعد فيتامين أ في تكوين الزهم ، وهي مادة دهنية ترطب فروة الرأس وتحافظ على صحة الشعر.

9. البيوتين

يقال إن البيوتين أو فيتامين B7 يعززان نمو الشعر عن طريق إثراء بنية الكيراتين في الشعر. للحصول على البيوتين ، اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم والبيض والمكسرات ومنتجات الألبان.

10. حمض الفوليك

حمض الفوليك هو فيتامين حيوي لتوليد نمو الخلايا في أنسجة الجلد وكذلك في الأظافر والشعر. يساعد حمض الفوليك أيضًا في الحفاظ على صحة خلايا الدم الحمراء. يمكن الحصول عليها من خلال الخضار الورقية والفواكه والمكسرات واللحوم والدواجن والفاصوليا.

11. مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات تعمل على مقاومة الأضرار المؤكسدة والمتعلقة بالتوتر لتساقط الشعر. يمكن تصنيف مواد مثل الزنك وفيتامين أ و هـ والسيلينيوم وفيتامين ج كمضادات للأكسدة. توفر الأطعمة مثل النباتات والفواكه والخضروات والحبوب مركبات أكثر أمانًا وصحة مقارنة بالمكملات الغذائية.

12. الأحماض الأمينية والبروتينات

يؤدي نقص البروتين إلى تساقط الشعر وترققه. تساعد الأحماض الأمينية في العديد من وظائف الجسم بما في ذلك إصلاح الأنسجة وتنظيم الهرمونات وتعزيز صحة المناعة وتكسير الطعام ونمو الشعر.

يمكن أن يؤدي البحث عن الكلمات الرئيسية "مكملات تساقط الشعر" إلى ظهور مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية والصحية.

هل يجب على مريض تساقط الشعر الخضوع لفحص نقص المغذيات؟ هل هناك أي دليل يشير إلى أن استخدام هذه المكملات الغذائية مفيد؟

يجب أن يكون الأطباء قادرين على الرد على هذه الأسئلة بالأدلة المناسبة مع مراعاة حالة المريض أيضًا. هذه المكملات لها مخاطر وفي حالة عدم وجود نقص فقد تكون ضارة بالشعر.