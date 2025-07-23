200 وات في الساعة.. الكمبيوتر المفتوح أكثر استهلاكًا للكهرباء حتى لو غير مستخدم

الكمبيوتر المكتبي من أكتر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، خاصة عندما يستخدم ساعات طويلة أو مفتوح حتى لو غير مستخدم، ويعتمد على معالجات مركزية وكروت شاشة قوية.



ونشرت الشركة القابضة على صفحتها الرسمية فيس بوك من خلال حملتها لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وقدمت بعض التصائح حول الاستخدام الأمثل لترشيد الاستهلاك وتوفير فاتورة الكهرباء.

وعن استخدام الكمبيوتر أوضحت انه في بعض الحالات، استهلاكه قد يصل لأكتر 200 واط في الساعة مع الشاشة، وهذا يعد رقمًا كبيرًا

نصائح استخدام الكمبيوتر



افصل شاشة الكمبيوتر والجهاز عند عدم الاستخدام لأنّ وضع السكون (Sleep) ليس كافيا ، فعند ترك الجهاز ساعات بدون استخدام، يرجى فصل الكهرباء تمامًا لأن هذا يقلل من استهلاك الكهرباء

- فعّل إعدادات ترشيد الطاقة في نظام التشغيل سواء كنت على Windows أو Mac، لان به إعدادات تقلل استهلاك البروسيسور والشاشة وقت الخمول، فعلها في أقرب وقت

- استخدم شاشة موفّرة للطاقة (LED أو IPS) لأنّ الشاشة مسؤولة عن ثلث استهلاك الجهاز

- اختار مزوّد طاقة (Power Supply) بكفاءة عالية PSU بكفاءة 80+ لأنه سيوفر في الطاقة ولن يهدر كهرباء في شكل حرارة

- إبعد عن تشغيل البرامج الثقيلة طول الوقت لأنّ برامج مثل Photoshop أو الألعاب حتى وهي مفتوحة في الخلفية تسحب طاقة،

- نظّف المراوح والفتحات من الأتربة لأنّ سخونة الجهاز تعني ان ادمروحة تعمل على أعلى سرعة وهذا يعني استهلاك أعلى

- وصّله بمشترك فيه فيوز أمان وعداد استهلاك ستري استهلاكك فعليًا، وتعرف متى يبدا الجهاز يسحب كهرباء زيادة





نصيحة عند شراء الكمبيوتر

- اختار بروسيسور ومعالج جرافيك موفّرين للطاقة (مثل سلسلة Intel T أو AMD 65W)

- تأكد إن الباور سبلاي فيه تصنيف كفاءة (80+ Bronze أو أعلى)

- اشترِ شاشة بحجم مناسب ومعدل تحديث يناسب استخدامك