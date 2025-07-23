قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره في بوركينا فاسو
مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط يلتقي مسئولين قطريين وإسرائيليين بشأن مفاوضات غزة
ترامب يُشكك في إنفاق «أوكرانيا» للأموال الأمريكية على شراء الأسلحة
ريال مدريد يبحث عن «الوارث الشرعي».. مَنْ يرتدي رقم 10 الأسطوري في الملكي؟
200 وات في الساعة.. الكمبيوتر المفتوح أكثر استهلاكًا للكهرباء حتى لو غير مستخدم
سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-7-2025
موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025
رسميًا.. تغييرات مفاجئة في السوبر السعودي .. الهلال ينسحب والأهلي بديلًا
الأرصاد تحذر: طقس الأربعاء شديد الحرارة وشبورة مائية كثيفة بشمال البلاد
«القرآن يرفع قدر العلماء»| راندا البحيري بعد نتيجة الثانوية: كنت شاطرة وهقولكم جبت كام
درس كبير جدًا.. أحمد بلال يُعلّق على اعتذار وسام أبو علي للأهلي وجمهوره
بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يبحث عن «الوارث الشرعي».. مَنْ يرتدي رقم 10 الأسطوري في الملكي؟

مودريتش
مودريتش
محمد سمير

بات القميص رقم 10 في نادي ريال مدريد الإسباني محل جدل وتكهنات، بعدما خلا للمرة الأولى منذ سنوات، برحيل أسطورته الكروية لوكا مودريتش، الذي أنهى مسيرته مع "الميرينجي" هذا الصيف، منتقلاً إلى صفوف ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.

ويمثل الرقم 10 إرثًا ضخمًا في تاريخ ريال مدريد، حيث سبق أن حمله أساطير مثل بوشكاش، كلارينس سيدورف، لويس فيجو، ومسعود أوزيل، قبل أن يتألق به مودريتش منذ انتقاله إلى النادي الملكي عام 2012.

وفي ظل غياب مودريتش، اشتعلت التكهنات حول هوية اللاعب الجديد الذي سيحمل القميص الأشهر في كرة القدم، خاصة مع وجود عدد من النجوم الذين يمتلكون المقومات الفنية والتسويقية لارتدائه.

ورغم ظهور أسماء متعددة، إلا أن الصحفي الإسباني الموثوق رامون ألفاريز أكد أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هو الأقرب لارتداء القميص رقم 10 في الموسم المقبل.

مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024، ارتدى القميص رقم 9 فور وصوله، وهو الرقم الذي كان شاغرًا منذ رحيل كريم بنزيما. ومع مغادرة مودريتش، بات الرقم 10 متاحًا أمام اللاعب الفرنسي، الذي يرتديه أيضًا مع منتخب بلاده.

وبحسب التقارير، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن الرقم 10 يناسب شخصية وأداء مبابي داخل وخارج الملعب، كما يُعد خطوة تسويقية ضخمة تعزز من مكانته كلاعب أول في المشروع الجديد.

وفي حال انتقل الرقم 10 إلى مبابي رسميًا، فإن ذلك قد يمهد الطريق أمام الوافد البرازيلي الشاب إندريك للحصول على الرقم 9، مع بداية مشواره مع الفريق في الموسم المقبل، ليبدأ صفحة جديدة في هجوم الملكي بأسماء واعدة ومواهب عالمية.
 

ريال مدريد رقم 10 لوكا مودريتش ميلان الإيطالي بوشكاش رامون ألفاريز كيليان مبابي مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق كليات الطب 2025

يصل 74% ببعض الجامعات.. ننشر مؤشرات تنسيق كليات الطب لطلاب الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة 2025

صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

تنسيق الجامعات 2025

بعد إعلان النتيجة.. مؤشرات أولية لكليات المرحلة الاولي حسب شرائح النجاح في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 وإعلان الحدود الدنيا لكل شعبة

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير دفاع الاحتلال: احتمال تجدد المعركة مع إيران قائم

أرشيفية

المبعوث الأمريكي إلى سوريا يحذر: إذا فشلت الحكومة السورية فهناك من يسعى عمدا لإسقاطها

أرشيفية

الكنيست الإسرائيلي يصوت غدا على مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية

بالصور

وداعًا للألم.. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف وجع الدورة الشهرية دون مُسكنات

وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية
وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية
وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية

فى عيد ميلاد وفاء سالم .. اكتشفها عاطف سالم وبدايتها كانت مع أحمد زكي

وفاء سالم
وفاء سالم
وفاء سالم

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. إليك ما يجب فعله فورًا قبل الوصول للطبيب

ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟
ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟
ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟

تعاني من إدمان السكر؟.. إليك 7 أطعمة تقلل شهيتك للحلويات بدون حرمان

أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات
أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات
أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد