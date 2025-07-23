ريال مدريد يبحث عن «الوارث الشرعي».. مَنْ يرتدي رقم 10 الأسطوري في الملكي؟

بات القميص رقم 10 في نادي ريال مدريد الإسباني محل جدل وتكهنات، بعدما خلا للمرة الأولى منذ سنوات، برحيل أسطورته الكروية لوكا مودريتش، الذي أنهى مسيرته مع "الميرينجي" هذا الصيف، منتقلاً إلى صفوف ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.

ويمثل الرقم 10 إرثًا ضخمًا في تاريخ ريال مدريد، حيث سبق أن حمله أساطير مثل بوشكاش، كلارينس سيدورف، لويس فيجو، ومسعود أوزيل، قبل أن يتألق به مودريتش منذ انتقاله إلى النادي الملكي عام 2012.

وفي ظل غياب مودريتش، اشتعلت التكهنات حول هوية اللاعب الجديد الذي سيحمل القميص الأشهر في كرة القدم، خاصة مع وجود عدد من النجوم الذين يمتلكون المقومات الفنية والتسويقية لارتدائه.

ورغم ظهور أسماء متعددة، إلا أن الصحفي الإسباني الموثوق رامون ألفاريز أكد أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هو الأقرب لارتداء القميص رقم 10 في الموسم المقبل.

مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024، ارتدى القميص رقم 9 فور وصوله، وهو الرقم الذي كان شاغرًا منذ رحيل كريم بنزيما. ومع مغادرة مودريتش، بات الرقم 10 متاحًا أمام اللاعب الفرنسي، الذي يرتديه أيضًا مع منتخب بلاده.

وبحسب التقارير، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن الرقم 10 يناسب شخصية وأداء مبابي داخل وخارج الملعب، كما يُعد خطوة تسويقية ضخمة تعزز من مكانته كلاعب أول في المشروع الجديد.

وفي حال انتقل الرقم 10 إلى مبابي رسميًا، فإن ذلك قد يمهد الطريق أمام الوافد البرازيلي الشاب إندريك للحصول على الرقم 9، مع بداية مشواره مع الفريق في الموسم المقبل، ليبدأ صفحة جديدة في هجوم الملكي بأسماء واعدة ومواهب عالمية.

