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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر يكشف الأسباب الخفية وراء تساقط الشعر بعد الولادة.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق ، إن من أبرز أسباب سقوط الشعر بعد الولادة نقص الفيتامينات أو الأنيميا أو وجود القشرة أو وجود أي نوع من الالتهابات وغيرها من الأسباب الأخرى.

 

وأضاف الدكتور هاني الناظر خلال حواره ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أنه عند التعرض لتساقط الشعر سواء للحوامل أو غيرهم يجب التوجه إلى الطبيب لتحديد المشكلة الأساسية وتناول الفيتامينات المناسبة وتحسين التغذية وتناول الطعام الصحي والإكثار من شرب المياه.



ويمكن أن يبدأ تساقط الشعر في أي وقت بعد ولادة الطفل ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى عام؛ وفقًا لـ Healthline ، وعادةً ما تبلغ ذروتها في الأشهر الأربعة الأولى.

 

في حال كنت تبحثين عن علاج لإدارة الثعلبة بعد الولادة ، شارك الدكتور ميتال جوبتا خمس طرق فعالة لإدارة الحالة:

 

مكملات الحمل

بعد الولادة ، لا تتوقفي عن تناول مكملات الشعر إلا إذا نصحك طبيبك بعد تناولها حيث إن المكملات الغذائية تحتوي على فيتامينات أساسية فيها وسوف تساعد في منع تساقط الشعر إلى حد كبير.

 

تناولي نظامًا غذائيًا مغذيًا

تناول نظام غذائي متوازن ومليء بالخضراوات ذات الأوراق الداكنة، والبطاطا الحلوة ، والفواكه الطازجة ، وما إلى ذلك. إذا لم يكن لديك سمك في نظامك الغذائي ، ففكر في تناول مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية. ما تأكله يساهم كثيرًا في مظهر شعرك وبشرتك.

 

تبديل علاج العناية بالشعر

يقول الدكتور ميتال جوبتا: "من المهم استخدام الشامبو أو البلسم اللطيف على شعرك بعد الولادة". كما تنصح بعدم تصفيف شعرك لفترة من الوقت لأن ربطه في شكل ذيل الحصان الضيق قد يتسبب في مزيد من التكسر.

 

نم جيدا واحصل على قسط جيد من الراحة

يعتبر النوم الصحي ليلاً من أهم الخطوات لمنع تساقط الشعر، الإجهاد هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر غير المنضبط ، لكن النوم الجيد يمكن أن يقاوم ذلك ويريح العقل والجسم.

 

واقترحت الدكتور ميتال جوبتا: "ولكن إذا كنت لا تزال ترى كتلًا من الشعر تتساقط بعد عيد الميلاد الأول لطفلك، فقد حان الوقت لرؤية خبير.

سقوط الشعر بعد الولادة أسباب سقوط الشعر بعد الولادة الفيتامينات هاني الناظر القشرة لأنيميا

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