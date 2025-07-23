رسميًا.. تغييرات مفاجئة في السوبر السعودي .. الهلال ينسحب والأهلي بديلًا

اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل رسمي، مشاركة نادي أهلي جدة في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، ليحل محل الهلال الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

وستُقام بطولة السوبر السعودي في هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

ويواجه النصر نادي اتحاد جدة يوم 19 أغسطس، بينما يلتقي أهلي جدة مع نادي القادسية في اليوم التالي.

وستُقام المباراة النهائية يوم 23 من الشهر ذاته، علمًا بأن جميع المباريات ستُجرى على استاد هونج كونج الدولي.

يُذكر أن بطولة كأس السوبر السعودي انطلقت في عام 2013، وكانت تُقام بنظام مباراة واحدة تجمع بين بطلي الدوري وكأس الملك، قبل أن يتغير نظامها بدءًا من موسم 2022-2023 لتُقام بمشاركة 4 فرق.