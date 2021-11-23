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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكليفات رئاسية.. محافظ الإسكندرية يؤكد على ضرورة الإهتمام بالمرأة

ندوة بمحافظة الإسكندرية
ندوة بمحافظة الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بالعمل على تنفيذ خطة العمل التي تم وضعها، والتي تشرف عليها الدكتورة جاكلين عاذر نائب المحافظ ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمرأة المصرية التي كان لها دور كبير في استعادة الدولة الوطنية في الداخل ، والوقوف في وجه التطرف ودعمت الحكومة في إجراءات الإصلاح الاقتصادى وكان لها دور بناء في بناء الدولة.

 

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وفي هذا الصدد نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالمنتزه ثان  ندوة بعنوان "العنف المجتمعي ضد المرأة .. أسبابه وطرق التغلب عليه"، ضمن فعاليات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمدرسة الشهيد الطحاوي بطوسون، يأتي ذلك فى إطار خطة العمل الموحدة للإدارة العامة لتكافؤ الفرص بديوان عام المحافطة  ، بإشراف الدكتورة جاكلين عاذر نائب المحافظ ورئاسة منى النشار رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشؤون المرأة بالمحافظة ، وحضور  اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه .

 

وجاءت الندوة ضمن فاعليات حملة ال 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمنتزه ثان  ، ورئيس وحدة حماية الطفل المعرض للخطر ، وتناولت الندوة الدور الفعال الذي تقدمه المرأة في مجتمعنا وتكريمها في جميع الأديان السماوية  ، والعنف الذي تتعرض له في الوقت الراهن .

 

حيث يُعد العنف ضد المرأة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا ، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت ، وكيف أن العنف لا يزال يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة وأهداف التنمية المستدامة ، وماهي أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة وطرق علاجه والتغلب عليه.

 

كما قامت رئيس وحدة حماية الطفل بالمنتزه ثان، شرق الإسكندرية، بشرح وتبسيط أهم السياسات العامة للجان الحماية ودور خط نجدة الطفل في الإبلاغ عن أي حالات طارئة لحماية الأطفال من التعرض للمخاطر.

الاسكندرية التنمية المستدامة المرأة المصرية التنمية المحلية الإصلاح الاقتصادى محافظ الاسكندرية

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